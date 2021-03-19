Son dakika gündem: Kocaeli'nde HDP'li yöneticilere gözaltı - Son Dakika

Son dakika gündem: Kocaeli'nde HDP'li yöneticilere gözaltı
19.03.2021 10:31
Son dakika haberlerine göre KOCAELİ'nde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda HDP'nin eski ve yeni yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı.
KOCAELİ'nde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen
operasyonda HDP'nin eski ve yeni yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı. Kocaeli
İl Emniyet Müdürlüğü
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon düzenledi. Eş zamanlı operasyonda, aralarında HDP'nin eski ve yeni yöneticilerinin de bulunduğu 10 kişi yakalanarak, gözaltına alındı.Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise dijital metaryeller ele geçirildi.
Operasyonun devam ettiği öğrenildi.
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