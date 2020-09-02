Son dakika gündem: Kocagür Mahallesi kanal yoluna parke taşı döşeniyor - Son Dakika

Aydın'ın Efeler ilçesi Kocagür Mahallesi'nde bulunan kanal yoluna Aydın Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) tarafından parke taşı döşeniyor.

Kocagür Mahallesinde bulunan kanal yolunun bu sayede yazın tozdan kışın da çamurdan kurtulacağını belirterek emeği geçenlere teşekkür eden Mahalle Muhtarı Orhan Akrancı, "Köyümüzde nüfus oldukça yoğun ve hareketli bir köy. En fazla kullandığımız yolların başında gelen Kanal Yolu'na parke taşı döşenmesi için talepte bulunduk. Talebimizi hemen yerine getiren Aydın Valiliği YİKOB ekibine teşekkür ediyorum. Taş döşeme çalışmaları başladı. Emeği geçen herkese köyüm adına teşekkür ediyorum" diyerek yolun tamamlanması için bir miktar daha taşa ihtiyaçları olduğunu bunun da en kısa zamanda tamamlanacağına inandığını belirtti. - AYDIN