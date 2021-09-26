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Son dakika gündem: Kocasinan 405 ton kıyafet atığını geri dönüşüme kazandırdı - Son Dakika

Son dakika gündem: Kocasinan 405 ton kıyafet atığını geri dönüşüme kazandırdı

26.09.2021 10:43
Son dakika gündem: Kocasinan 405 ton kıyafet atığını geri dönüşüme kazandırdı, System.String[]

Gelen son dakika haberine göre Kocasinan Belediyesi'nin 2018 yılında ilçenin 182 farklı noktasına yerleştirdiği 'Kıyafet ve Evsel Tekstil Atık Kutusu' ile bu zamana kadar topladığı 405 ton kıyafet atığını geri dönüşüme kazandırıldı.

Kocasinan Belediyesi'nin 2018 yılında ilçenin 182 farklı noktasına yerleştirdiği 'Kıyafet ve Evsel Tekstil Atık Kutusu' ile bu zamana kadar topladığı 405 ton kıyafet atığını geri dönüşüme kazandırıldı. 'Sıfır Atık Projesi'ne yaptığı yatırımlarıyla tam destek veren Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, gelecek nesillere daha temiz ve daha güzel bir Türkiye bırakılmasını hedeflediklerini söyledi.

"Daha güzel yarınlara ulaşmamız için geri dönüşüme ayrı bir önem veriyoruz" diyen Başkan Çolakbayrakdar, çevre dostu belediyecilik anlayışıyla projeler ve hizmetler ortaya koyduklarını vurguladı. Geri dönüşümle hem ülke ekonomisine büyük kazanç sağladıklarını hem de gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakmak istediklerine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Doğayı ve çevreyi korumak için sürekli yeni projeler üretiyoruz. Sadece Kocasinan için değil, daha temiz çevre ve daha yaşanabilir Türkiye için çalışıyoruz. Ülkemizin ekonomisine katkı sağlamayı belediye olarak biz görev addediyoruz. Bu doğrultuda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın değerli eşleri Sayın Emine Erdoğan himayelerinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen 'Sıfır Atık Projesi'ne tam destek veriyoruz. Proje kapsamında 'Kıyafet ve Evsel Tekstil Atık Kutusu' ile tekstil ürünlerini ekonomiye kazandırıyoruz. 2018 yılında 65 ton, 2019 yılında 97 ton, 2020 yılında 130 ton ve bu yılın ilk 8 ayında ise 113 ton olmak üzere toplam 405 ton kıyafet atığını geri dönüşüme kazandırdık. Bilindiği üzere; Kocasinan Belediyesi olarak geri dönüşüm çalışmalarıyla Türkiye'ye örnek olduk. Özellikle 4 yıl önce ilçenin çeşitli yerlerine 'Elektrikli ve Elektronik Atık Toplama' noktaları yerleştirdik ve yeni Ambalaj Atığı Toplama Araçlarını ilçemize kazandırdık. 'Bitkisel atık yağ toplama kutusu' çalışma ile evsel atık yağlar toplayarak, hem atık yağın çevreye verebileceği olası zararların önüne geçiliyor, hem de ülke ekonomisine büyük ölçüde katkı sağlanıyor. Proje ve yatırımlarımızın yanı sıra çocuklarımızın çevre ve geri dönüşüm bilincini de erken yaşlarda edinmeleri geleceğimiz açısından büyük önem taşıdığından bu yönde çalışmalar yürütüyoruz"

Geri dönüşüm çalışmaların ülke ekonomisine olan katkısının büyük olduğunu hatırlatan Başkan Çolakbayrakdar sözlerini, "Çalışmalarla gelecek nesillere daha temiz Kocasinan ve daha yaşanabilir bir çevre bırakacağız" diyerek noktaladı. - KAYSERİ

Son dakika gündem: Kocasinan 405 ton kıyafet atığını geri dönüşüme kazandırdı
Son dakika gündem: Kocasinan 405 ton kıyafet atığını geri dönüşüme kazandırdı
Son dakika gündem: Kocasinan 405 ton kıyafet atığını geri dönüşüme kazandırdı

Kocasinan Belediyesi, Togo Cumhuriyeti, geri dönüşüm, Kocasinan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Kocasinan 405 ton kıyafet atığını geri dönüşüme kazandırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika gündem: Kocasinan 405 ton kıyafet atığını geri dönüşüme kazandırdı - Son Dakika
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