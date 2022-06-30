Son dakika gündem: Kocasını öldüren kadın hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi - Son Dakika
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Son dakika gündem: Kocasını öldüren kadın hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi

30.06.2022 13:08
Son dakika gündem: Kocasını öldüren kadın hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi

Gelen son dakika haberine göre Erzurum'da kendisini darbeden eşini bıçakla öldüren kadın hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

Erzurum'da kendisini darbeden eşini bıçakla öldüren kadın hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca 29 Ocak'ta Pasinler ilçesi Otlukkapı Mahallesi'nde tartışma sonucu kocası Adem Yüzbey'i bıçakla öldüren tutuklu sanık Arzu Yüzbey hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Erzurum 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, olay tarihinde Arzu Yüzbey'in A.U. ile mesajlaştığı, eşinin ise telefonu aldığı ve yazışmaları gördükten sonra sinirlendiği belirtildi.

Adem Yüzbey'in, A.U. ile eşi adına mesajlaşarak onu eve çağırmaya çalıştığı aktarılan iddianamede, gece Adem Yüzbey'in bir yandan telefonla mesajlaştığı, diğer yandan eşini dövdüğü ve mutfaktan aldığı bıçakla öldüreceğini söylediği kaydedildi.

İddianamede, Arzu Yüzbey'in, eşinin mesajlarla uğraşmasını fırsat bilerek elinden aldığı bıçağı, kaçarken üzerine gelen kocasının kalbine doğru dik şekilde sapladığı ve eşinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Bilgisine başvurulan A.Y. ise olay günü amcası Adem Yüzbey'in bağırması üzerine eve girdiklerinde Arzu Yüzbey'in elinde bıçakla şoka girmiş halde sağa sola koşturduğunu gördüğünü, "Ben yapmadım, kendi istedi." diye söylendiğini ve amcasının kanlar içerisinde yattığını gördüğünü anlattı.

İfadesi alınan A.U. da Arzu Yüzbey'in yengesi olduğunu, ara ara mesajlaştıklarını, olay günü izin için köye geldiğini ve bu sebeple görüşmek için mesajlaştıklarını ifade etti.

Pasinler Sulh Ceza Hakimliğince telefonlar üzerinde inceleme yapılmasına karar verildiği belirtilen iddianamede, hazırlanan rapora göre, çok sayıda mesajlaşan Arzu Yüzbey ile A.U'nun birbirlerine iltifatlarda bulunduğu, buluşmak için konuşmalar yaptığı, olay saatine yakın da aralarında mesajlaşmanın olduğu kaydedildi.

İddianamede, Arzu Yüzbey için alınan hekim raporunda, şişlik ve ekimoz olduğu, darp ve cebir bulunduğu ve yaralandığının belirtildiği ifade edildi.

Ayrıca iddianamede, olay yerindeki inceleme sonucu olaya karışan üçüncü kişinin bulunmadığının tespit edildiği bildirildi.

"Beni ve A.U'yu öldüreceğini çok defa söyleyerek beni dövdü"

İddianamede ifadesine yer verilen sanık Yüzbey, A.U. ile yaklaşık 2 yıldır mesajlaştıklarını belirtti.

Mesajlardan dolayı eşinin kendisini dövdüğünü öne süren Yüzbey, şunları kaydetti:

"Eşim mutfaktan bıçağı alarak geldi. Bıçağı elinden aldıktan sonra kaçmaya çalışırken Adem'in hamle yapması üzerine havada olan elimdeki bıçağı bir kez savurdum ve bıçakladığımı anladım. Ancak bıçaklamak istemedim. Kocamı öldürdüğümü beyan ederek 112'yi arayıp ambulans istedim. Kendimi savunmak amacıyla eylem yaptım. Yaklaşık 2 saat boyunca eşimden dayak yedim. Eşim mesaj olayına çok sinirlendi, beni ve A.U'yu öldüreceğini çok defa söyleyerek beni dövdü."

İddianamede, dosya kapsamındaki delillerle ilgili şu değerlendirmede bulunuldu:

"Mesajlaşmayı gören Adem'in sinirlenmesi sonucu telefonu alarak mesajlaştığı, sanığın ifadesinde belirttiği şekilde A.U'yu çağırarak ikisini öldürme düşüncesi bulunduğu, Adem'in eşini dövdüğü ve yaraladığının anlaşıldığı, aralarında boğuşma yaşandığı, sinirli bir şekilde odada bulunduğu, Adem'in bıçak alarak odaya geldiği, sanığın bıçağı alarak kanepeden kanepeye atladığı, havaya kaldırdığı bıçakla geri geri yürürken Adem'in sanığı ikametten çıkarmamak için hamle yaptığı esnada havada bulunan bıçağı göğüs kısmına isabet ettirdiği ve öldürdüğü anlaşılmıştır."

İddianamede, sanık Arzu Yüzbey'in "Eşe karşı kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi.

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Kaynak: AA

Cumhuriyet, Pasinler, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Kocasını öldüren kadın hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi - Son Dakika

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