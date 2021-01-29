Kolu yanan çocuğu, karla kapalı yolda sırtta taşıdılar - Son Dakika
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Kolu yanan çocuğu, karla kapalı yolda sırtta taşıdılar

29.01.2021 15:59
Kolu yanan çocuğu, karla kapalı yolda sırtta taşıdılar

Kolu yanan çocuğu, karla kapalı yolda sırtta taşıdılar?BATMAN'ın Sason ilçesinde kardan yolu kapanan mezrada kolu yanan Mehmet Ali Baran (5), 4 kilometre boyunca annesi ve ambulans şoförünün sırtında taşınarak ambulansın olduğu bölgeye ulaştırıldı.

Kolu yanan çocuğu, karla kapalı yolda sırtta taşıdılar

?BATMAN'ın Sason ilçesinde kardan yolu kapanan mezrada kolu yanan Mehmet Ali Baran (5), 4 kilometre boyunca annesi ve ambulans şoförünün sırtında taşınarak ambulansın olduğu bölgeye ulaştırıldı.

Sason ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası yolu kapanan Örenağıl köyü Kömürcü mezrasındaki Mehmet Ali Baran'ın koluna sıcak su döküldü. Kolunda yanıklar oluşan Mehmet Ali için yakınları sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri mezraya ulaşamayınca, İl Özel İdaresi karla mücadele ekiplerine haber verildi. Ekipler, 4 saat boyunca yolu açmak için çalışma yürütürken, oğlunun çektiği acıya dayanamayan annesi, oğlunu sırtına alarak ekiplerin bulunduğu yöne doğru yürümeye başladı. Annesinin sırtında oğluyla yürüdüğünü öğrenen ambulans şoförü Ercan Yalçın da, anne ve oğluna doğru yürümeye başladı. Çocuğu sırtına alan ve yaklaşık 1 kilometre karlı yolda yürüyen Yalçın, ambulansın olduğu bölgeye gelerek Baran'ı sağlık görevlilerine teslim etti. İlk tedavisi ambulansta yapılan Baran, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Kaynak: DHA
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Ali Baran, Sason, Güncel, Son Dakika

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