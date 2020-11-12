Son dakika gündem: Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, Kadir Şeker'e ilişkin kararın bozulmasını istedi - Son Dakika

Son dakika gündem: Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, Kadir Şeker'e ilişkin kararın bozulmasını istedi

12.11.2020 16:57
Son dakika gündem: Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, Kadir Şeker'e ilişkin kararın bozulmasını istedi, System.String[]

Gelen son dakika haberine göre Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca, sevgilisini darbettiğini düşündüğü kişiyi engellemek isterken öldüren Kadir Şeker'in, yargılandığı davada 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına ilişkin kararın bozulması için istinafa gidildi.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca, sevgilisini darbettiğini düşündüğü kişiyi engellemek isterken öldüren Kadir Şeker'in, yargılandığı davada 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına ilişkin kararın bozulması için istinafa gidildi.

Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesince açıklanan gerekçeli kararın ardından Cumhuriyet Başsavcılığı, kararın kaldırılması için Konya Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi Başkanlığına itiraz dilekçesi sundu.

Dilekçede karar değerlendirmesine ilişkin bir Yargıtay kararı örnek gösterildi, Şeker'e ilişkin kararda cezanın belirlenmesi ve bireyselleştirilmesinde hukuka aykırı davranıldığına dikkati çekildi.

İtiraz dilekçesinde, şunlar kaydedildi:

"Alkollü Özgür Duran'ın, yanlarına gelen Kadir Şeker'e küfür etmesi, yanlarından ayrıldıktan sonra da maktulün Şeker'e küfür etmeye devam etmesi, 'seni bulacağım' dedikten sonra, Şeker'in 'bulamazsın' demesi üzerine, alkollü olan maktul Duran'ın, Şeker'in üzerine giderek yumruk ve tekmeyle vurması, iki eliyle sanık Şeker'in boğazını sıkması, Şeker'in nefes almakta zorlandığını beyan etmesi, bu aşamaya kadar herhangi bir karşılık vermemesi, mahkemece de bunun kabul edilmesi karşısında; sanık Şeker ile maktul Duran'ın, yaşı, vücut yapısı, güç dengesi dikkate alındığında olayda TCK 27/2 maddesinin uygulama yeri olmasa da (Yargıtay 1. Ceza Dairesinin 2007/1988 esas, 2007/865 sayılı kararının içeriğine göre), sanık Kadir Şeker'e yönelik maktul Özgür Duran tarafından işlenen suçların, (hakaret, kasten yaralama) niteliği, maktul Duran tarafından sanık Şeker'in boğazının sıkılması nedeniyle, Şeker'in geçirdiği tehlikenin ağırlığı karşısında, ceza adaleti yönünden Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından haksız tahrik hükümlerinin uygulanmasında, cezanın asgari hadden 12 yıl hapis cezası olarak belirlenmesi gerekirken, asgari haddin üzerinde, 15 yıl hapis cezası olarak belirlenmesi suretiyle cezanın belirlenmesi ve bireyselleştirilmesinde hukuka aykırı davranıldığı kanaatine ulaşılmakla, hükmün istinaf incelemesi sonucu bozulmasına karar verilmesi kamu adına talep olunur."

Olay

İddiaya göre, üniversiteye hazırlanan Kadir Şeker, 5 Şubat'ta merkez Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi'ndeki parkta duyduğu tartışma sesleri üzerine bir kadının şiddet gördüğünü düşünmüş, çifti ayırmaya giden genç, bu sırada Özgür Duran'ın sözlü ve fiziki müdahalesiyle karşılaşmıştı.

Kadir Şeker'i bir süre kovalayan ve darbeden Özgür Duran, boğuşma sırasında aldığı bıçak darbesiyle yere yığılmış, göğsüne aldığı yara nedeniyle ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Duran hayatını kaybetmişti.

Polis ekipleri, olay yerindeki kan izlerini takip ederek Şeker'i, ikamet ettiği teyzesinin evinde gözaltına almıştı.

Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Şeker hakkında "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçlamasıyla 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

Mahkeme, sanık Şeker'e "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası vermişti. Heyet, Şeker'in cezasını haksız tahrik nedeniyle 15 yıla, iyi hal indirimiyle de 12 yıl 6 aya düşürmüştü.

Cumhuriyet Başsavcılığı, kadir şeker, Cumhuriyet, Konya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, Kadir Şeker'e ilişkin kararın bozulmasını istedi - Son Dakika


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