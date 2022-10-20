Meram ilçesi Yorgancı Mahallesi Tavusbaba mevkisinde, 5 Eylül 'de, asayiş uygulamasından aracıyla kaçmaya çalışırken bekçi tarafından silahla yaralanan Tekin hastaneye kaldırılmış, jandarma ekiplerince gözaltına alınan bekçi E.T. ise tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

Meram, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika gündem: Konya'da bekçi tarafından silahla yaralanan kişi hastanede öldü - Son Dakika

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