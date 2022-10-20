Son dakika gündem: Konya'da bekçi tarafından silahla yaralanan kişi hastanede öldü

Konya'nın Meram ilçesinde, asayiş uygulamasından kaçan sürücünün aracındayken, silahla ateş açılması sonucu yaralanan kişi, hastanede hayatını kaybetti.
Hasan Tekin (19), tedavi gördüğü Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Tekin'in cenazesi, hastane morguna götürüldü.
Meram ilçesi Yorgancı Mahallesi Tavusbaba mevkisinde, 5 Eylül'de, asayiş uygulamasından aracıyla kaçmaya çalışırken bekçi tarafından silahla yaralanan Tekin hastaneye kaldırılmış, jandarma ekiplerince gözaltına alınan bekçi E.T. ise tutuklanmıştı.
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