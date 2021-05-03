Son dakika gündem: Konya'da bir lokantada patlama meydana geldi - Son Dakika

Konya'da bir lokantada meydana gelen patlamadan sonra çıkan yangın hasara neden oldu.

Merkez Meram ilçesi Ünzile Sokak'taki bir iş merkezinin üst katında bulunan lokantada henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlamanın ardından yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, tedbir amaçlı, doğal gaz ve elektrik hattı kesildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması üzerine kısa sürede söndürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.