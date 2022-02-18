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Son dakika gündem: Konya'da birlikte yaşadığı kadını öldüren zanlı tutuklandı - Son Dakika

Son dakika gündem: Konya'da birlikte yaşadığı kadını öldüren zanlı tutuklandı

18.02.2022 16:58
Son dakika gündem: Konya'da birlikte yaşadığı kadını öldüren zanlı tutuklandı

Son dakika haberi... Konya'nın Karatay ilçesinde, birlikte yaşadığı kadını tabancayla öldüren zanlı tutuklandı, arkadaşı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Konya'nın Karatay ilçesinde, birlikte yaşadığı kadını tabancayla öldüren zanlı tutuklandı, arkadaşı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, zanlı Serdar Ö'nün (39) ardından arkadaşı İbrahim Y'yi de gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Yaklaşık bir aydır ayrı yaşadıkları ve geçimsizlik nedeniyle hakkında 2 ay uzaklaştırma kararı verilen Serdar Ö'nün, 5 çocuğunun annesi Gül ile barışmak için kayınvalidesinin evine gittiği öğrenildi. Çıkan tartışma sonucu zanlının olayı gerçekleştirdiği belirtildi.

Kaçarken kaza yaptı

Zanlının hafif ticari aracıyla olay yerinden kaçarken, Suriyeli Muhammet El Selimi'nin (25) kullandığı elektrikli bisiklete çarptığı anlar, bir iş yerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan Serdar Ö, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "kasten öldürme" suçundan tutuklandı, yanındaki İbrahim Y. adli kontrol şartı ve yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı.

Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi'nde Güler Gül, 16 Şubat'ta tartıştığı Serdar Ö'nün silahlı saldırısı sonucu ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

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Cinayet Büro Amirliği, Emniyet Müdürlüğü, Asayiş, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Konya'da birlikte yaşadığı kadını öldüren zanlı tutuklandı - Son Dakika


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