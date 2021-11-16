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Son dakika gündem: Konya'da birlikte yaşadığı kadının babasını tüfekle öldüren sanığa müebbet - Son Dakika

Son dakika gündem: Konya'da birlikte yaşadığı kadının babasını tüfekle öldüren sanığa müebbet

16.11.2021 14:31
Son dakika gündem: Konya'da birlikte yaşadığı kadının babasını tüfekle öldüren sanığa müebbet

Son dakika haberler... Konya'nın Çumra ilçesinde birlikte yaşadığı kadını ve oğlunu öldürmeye teşebbüs eden, babasını da tüfekle öldüren sanık müebbet ve 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Konya'nın Çumra ilçesinde birlikte yaşadığı kadını ve oğlunu öldürmeye teşebbüs eden, babasını da tüfekle öldüren sanık müebbet ve 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Konya 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Turgay Koç, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

İddia makamı duruşmada tekrarladığı mütalaasında, sanık Koç'un, İbrahim Özer'i kasten öldürdüğü, birlikte yaşadığı Hatice Özer'i de öldürmeye teşebbüs ettiği tespitine yer vererek, "kasten öldürme" suçundan müebbet, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan da 9 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Son sözleri sorulan sanık Turgay Koç, "Ben oraya, oğlumun ihtiyaçlarını karşılamak için gittim, kimseyi öldürmek için gitmedim. Pişmanım, keşke oraya gitmeseydim. Eşime de 'Babanı vurdum, seni de öldüreceğim' gibi bir şey söylemedim. Sadece pencereden kaçtıklarını görünce sinirlenip tavana bir el ateş ettim. Beraatimi ve tahliyemi istiyorum." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti sanığa, İbrahim Özer'i "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verdi. Heyet ayrıca sanık Koç'u Hatice Özer'e yönelik "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 10 yıl hapisle cezalandırdı.

Olay

Çumra ilçesinde Turgay Koç ile birlikte yaşadığı Hatice Özer, bilinmeyen nedenle tartışmış, evi terk eden kadın, ailesinin yanına yerleşmişti. Koç, 27 Ekim 2020'de tartıştığı kadının babası İbrahim Özer'i tüfekle başından vurarak öldürmüştü.

Konya 5. Ağır Ceza Mahkemesince yargılanan sanık, Hatice Özer ve oğluna yönelik bir eyleminin olmadığını iddia etse de Hatice Özer, ilk duruşmada sanığın kendilerini de öldürmeye teşebbüs ettiği yönünde ifade vermişti. Özer ve oğlu, geçen duruşmada şikayetlerinden vazgeçmişti.

İbrahim Özer, Hatice Özer, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Konya'da birlikte yaşadığı kadının babasını tüfekle öldüren sanığa müebbet - Son Dakika


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