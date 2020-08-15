Son dakika gündem: Konya'da düğünde gençler, koronavirüs salgınını hiçe saydı - Son Dakika

Konya'nın Beyşehir ilçesinde yapılan sokak düğününde tedbirlere uymayan bir grup genç, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını adeta hiçe saydı.

Yeni Mahalle'de yapılan sokak düğününde gençler, sosyal mesafe kuralını gözardı etti. Maske kuralına da uyulmayan, salgına davetiye çıkarılan eğlence esnasında gençler çevredekilerin de tepkisini çekti.

Eğlence esnasında arkadaşlarının omuzlarına çıkarak yüzünden çıkardığı maskeyi sallayan bir genç dikkati çekti.

Mahalle sakinlerince gürültü, sosyal mesafe ve maske kurallarına uyulmadığı gerekçesiyle ihbarda bulunulması üzerine adrese gelen polis, düğün sahiplerini ve gençleri uyararak töreni yarım saat öncesinde sonlandırdı.