Konya'nın Seydişehir ilçesinde elektrik akımına kapılan kişi yaşamını yitirdi.
Taraşçı Mahallesi Liman Caddesi'nde Vural Bademci'ye ait 3 katlı evin oluk tamiri için çatısına çıkan İbrahim Dinç (37), yüksek gerilim hattına dokunması sonucu akıma kapılarak ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılan Dinç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika gündem: Konya'da elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti - Son Dakika