Silahlı kavgada 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

03.01.2021 19:47

Konya'nın Ereğli ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

İddiaya göre, Selçuklu Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kısa sürede silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine Volkan Ö. ile Mustafa Ö. vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden mermi ve saçmalarla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis, kaçan şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
Silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
Silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
Silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Selçuklu, Ereğli, Polis, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Silahlı kavgada 2 kişi yaralandı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Kahramanmaraş'ın 150 nüfuslu Elbistan ilçesi sis denizinde kayboldu! Kartpostallık görüntüler oluştu Üniversite öğrencisi, kendini barfiks demirine asarak canına kıydı Borussia Dortmund sahasında Wolfsburg'u 2 golle geçti Son Dakika: Türkiye'de 3 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 193 kişi vefat etti, 9 bin 877 yeni vaka tespit edildi 6 gün önce BioNTech'in geliştirdiği koronavirüs aşısını olan doktorun testi pozitif çıktı Balık tutmak için falezleri tercih eden genci görenler, intihar teşebbüsü ihbarında bulundu Cadde ortasında maske takmayan ve sigara içen turist grubunu polis affetmedi Bakan Varank: Volkswagen Türkiye yatırımından siyasi nedenlerden ötürü vazgeçti
Sagopa Kajmer'in şarkısını seslendiren İrem Derici'ye Kolera'dan ağza alınmayacak küfürler Sagopa Kajmer'in şarkısını seslendiren İrem Derici'ye Kolera'dan ağza alınmayacak küfürler         
20:26
Mensah'ın penaltısını kurtaran Doğan Alemdar, Beşiktaş maçına damga vurdu Mensah'ın penaltısını kurtaran Doğan Alemdar, Beşiktaş maçına damga vurdu         
20:16
Survivor 2021 Gönüllüler takımı belli oldu! İşte yarışacak isimler Survivor 2021 Gönüllüler takımı belli oldu! İşte yarışacak isimler         
19:48
Gonca Vuslateri ve Hakan Altun aşkı kısa sürdü! Evlilik haberleri çiftin arasını bozmuş Gonca Vuslateri ve Hakan Altun aşkı kısa sürdü! Evlilik haberleri çiftin arasını bozmuş         
19:28
Beşiktaş liderlik için sahada! Canlı anlatım Beşiktaş liderlik için sahada! Canlı anlatım         
18:57
Son Dakika: Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi Son Dakika: Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi         
17:25
İBB, barajların alarm vermesinin ardından su tasarrufu için ücretsiz aparat dağıtmaya başladı İBB, barajların alarm vermesinin ardından su tasarrufu için ücretsiz aparat dağıtmaya başladı         
16:38
Türkiye genelinde 800 bin kişi ehliyetlerini çipli kimliklere taşıdı Türkiye genelinde 800 bin kişi ehliyetlerini çipli kimliklere taşıdı         
16:08
Mısır'da korona hastaları oksijen tüpü yetersizliği nedeniyle hayatını kaybetti! Görüntüler sosyal medyaya damga vurdu Mısır'da korona hastaları oksijen tüpü yetersizliği nedeniyle hayatını kaybetti! Görüntüler sosyal medyaya damga vurdu         
14:39
Toplum Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhan: 15 Şubat sonrasında okullarda yüz yüze eğitime geçilebilir Toplum Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhan: 15 Şubat sonrasında okullarda yüz yüze eğitime geçilebilir         
14:25
750 bin lira teklif edilmesine rağmen satmadı! 1960 model klasik otomobiline gözü gibi bakıyor 750 bin lira teklif edilmesine rağmen satmadı! 1960 model klasik otomobiline gözü gibi bakıyor         
11:47
Uğur Dündar Twitter'dan paylaştı! Yerde bulduğu 100 TL'yi vermek istediği kağıt toplayıcısının yanıtıyla şoku yaşadı Uğur Dündar Twitter'dan paylaştı! Yerde bulduğu 100 TL'yi vermek istediği kağıt toplayıcısının yanıtıyla şoku yaşadı         
11:38
Tecavüz edip öldürdükleri 2 genci gömen şüphelilerden alaycı ifadeler: İyi çekin Tecavüz edip öldürdükleri 2 genci gömen şüphelilerden alaycı ifadeler: İyi çekin         
10:36
Metropoll'den dikkat çeken Cumhurbaşkanlığı anketi: Erdoğan'ın oyu yüzde 40.7, Mansur Yavaş'ın oyu yüzde 43.9 Metropoll'den dikkat çeken Cumhurbaşkanlığı anketi: Erdoğan'ın oyu yüzde 40.7, Mansur Yavaş'ın oyu yüzde 43.9         
10:20
ABD'nin Ulusal Güvenlik Danışmanı Pottinger: Virüs Wuhan'daki hayvan pazarından değil Çin'e ait bir laboratuvardan sızdı ABD'nin Ulusal Güvenlik Danışmanı Pottinger: Virüs Wuhan'daki hayvan pazarından değil Çin'e ait bir laboratuvardan sızdı         
08:40
Efsane dizi Kurtlar Vadisi, yeni adıyla şubat ayında hayranlarıyla buluşacak Efsane dizi Kurtlar Vadisi, yeni adıyla şubat ayında hayranlarıyla buluşacak         
21:12
Fenomen gelin adayı Naz Mila'nın iç çamaşırlı paylaşımı sosyal medyayı salladı Fenomen gelin adayı Naz Mila'nın iç çamaşırlı paylaşımı sosyal medyayı salladı         
19:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2021 20:38:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Silahlı kavgada 2 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei