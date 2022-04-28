Son dakika gündem: Konya'da uyuşturucu operasyonlarında 9 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Konya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 14 şüpheliden 9'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bayram öncesi artan araç yoğunluğu nedeniyle uygulama noktalarındaki denetimlerini artırdı.

Kente girişlerdeki araç kontrollerinin yanı sıra sokak satıcılarına yönelik de düzenlenen operasyonlarda 4 kilogram eroin, 1 kilogram metamfetamin, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 43 bin 460 lira, 2 tabanca ve hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonlarda, aralarında uyuşturucu madde kullanmak ve uyuşturucu madde ticareti yapmak suçlarından kesinleşmiş hapis cezaları bulunan hükümlülerin de olduğu 14 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerden 9'u çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.