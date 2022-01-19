Son dakika gündem: Konya'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı - Son Dakika

Konya'nın Kadınhanı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 kişi tutuklandı.

Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ve Kadınhanı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Araçta yapılan aramada 500 gram metamfetamin ele geçirildi. Otomobildeki F.G, A.D ve E.K gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinden sonra adliyeye çıkarılan şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.