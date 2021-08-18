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Son dakika gündem: Konya'daki hayvan hastanesi sevimli dostlara şifa oluyor - Son Dakika

Son dakika gündem: Konya'daki hayvan hastanesi sevimli dostlara şifa oluyor

18.08.2021 11:51
Son dakika gündem: Konya'daki hayvan hastanesi sevimli dostlara şifa oluyor, System.String[]

Edinilen son dakika gelişmesine göre Selçuk Üniversitesi (SÜ) Veteriner Fakültesi bünyesindeki Küçük Hayvan Hastanesinde, kedi, köpek, kuş çeşitleri ve egzotik hayvanlara sağlık hizmeti sunuluyor.

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Veteriner Fakültesi bünyesindeki Küçük Hayvan Hastanesinde, kedi, köpek, kuş çeşitleri ve egzotik hayvanlara sağlık hizmeti sunuluyor.

SÜ Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Seyfullah Haliloğlu, AA muhabirine, hayvanları "sessiz dostlar" olarak gördüklerini söyledi.

Küçük Hayvan Hastanesinin bu yılın ocak ayından itibaren yeni binasında hizmet vermeye başladığını belirten Prof. Dr. Haliloğlu, "Bu hastane Türkiye'nin en büyük pet hastanesi. 11 bin metrekare kapalı alana sahip binada, kedi, köpek ve egzotik hayvanların muayenelerini gerçekleştiriyoruz. Burada sahipli hayvanların yanında, sahipsiz sokak hayvanlarının tedavilerini de Konya Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerimizin kontrolünde yapıyoruz." dedi.

Haliloğlu, profesör, doçent ve doktor öğretim üyesi olmak üzere 30'a yakın personelin yanında araştırma görevlisi, doktora ve yüksek lisans öğrencileri ile intörn öğrencilerle hayvan dostlara müdahale ettiklerini ifade etti.

Hastanede, kedi ve köpek ayrı ayrı olmak üzere 8 ön muayene odasında ilk muayenelerin yapıldığını ifade eden Haliloğlu, şunları kaydetti:

"Hayvanlar, ön muayeneden sonra gerek görülürse dahiliye, cerrahi, doğum ve döllenme olmak üzere 4 anabilim dalına sevk ediliyor. Ön muayeneler dışında özel muayene odalarımız da var; kardiyoloji, göz, diş gibi. Tomografi, röntgen, ultrason, endoskopi gibi çeşitli muayene tekniklerini uygulayabiliyoruz. Tam teşekküllü bir biyokimya laboratuvarımız var. Burası tam teşekküllü 24 saat hizmet veren bir hastane. 17.00'dan sonra acil kliniğimizi açıyoruz. Acil gelen hastalarımıza ilk müdahaleyi yapıyoruz."

Veteriner Fakültesi bünyesindeki hayvan hastanesine son yıllarda pet müracaatlarının arttığını dile getiren Haliloğlu, bu nedenle Küçük Hayvan Hastanesi olarak birimi ayırdıklarını söyledi.

İnsanların kedi ve köpek sahiplendiğini dile getiren Haliloğlu, "Pandemiye bağlı olarak özellikle kedi, köpek sahibi olmak isteyen vatandaşlarımızın sayısı da arttı. Bu çok sevindirici bir durum. İnsanların hayvanlarla uğraşması psikolojik olarak rahatlamalarına da sebep oluyor." dedi.

Haliloğlu, ayrıca Büyük Hayvan Hastanesinde de çiftlik hayvanlarının tedavilerinin yapıldığını hatırlatarak, "Büyük Hayvan Hastanemizde koyun, keçi, sığır, at gibi büyük hayvanların tedavilerini yapıyoruz. 2 bin-2 bin 500 metrekare kapalı alana sahip. Orada da gelen çiftlik hayvanlarının muayeneleri gerçekleştiriliyor." ifadelerini kullandı.

7 ayda 13 bin 150 hasta

SÜ Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Hüseyin Erdem de 7 aylık dönemde pandemi şartlarına rağmen 13 bin 150 hasta muayeneye ettiklerini, bunun yüzde 95'inin pet hayvanı olduğunu söyledi.

Erdem, pet hastalarının yüzde 61'inin kedilerden oluştuğunu ifade ederek, "Hastaneye gelen kedi sayımız oldukça artmış. 7 bin 700 - 7 bin 800 civarında kedi girişi var. Son yıllarda kedi, köpek dışında egzotik hayvan dediğimiz, kuş, tavşan, hamster gibi hayvanların girişinde de artış var. Sahipsiz olan hayvanların Konya Büyükşehir Belediyesi üzerinden muayene ve tedavileri yapılıyor." bilgisini verdi.

Küçük Hayvan Hastanesinin hem hasta sayısı hem de kapalı mekan bakımından "Türkiye'nin en büyük pet hastanesi" olduğunu vurgulayan Erdem, Karaman, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Mersin, Antalya, Ankara'dan da hasta kabul ettiklerini sözlerine ekledi.

Son dakika gündem: Konya'daki hayvan hastanesi sevimli dostlara şifa oluyor
Son dakika gündem: Konya'daki hayvan hastanesi sevimli dostlara şifa oluyor
Son dakika gündem: Konya'daki hayvan hastanesi sevimli dostlara şifa oluyor
Son dakika gündem: Konya'daki hayvan hastanesi sevimli dostlara şifa oluyor
Son dakika gündem: Konya'daki hayvan hastanesi sevimli dostlara şifa oluyor

Selçuk Üniversitesi, Veteriner, Konya, Köpek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Konya'daki hayvan hastanesi sevimli dostlara şifa oluyor - Son Dakika


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