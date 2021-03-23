Konya İtfaiyesi "Kovid-19 Güvenli Hizmet Belgesi" aldı - Son Dakika

Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi, koruma ve kontrol önlemleri sayesinde, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından "Kovid-19 Güvenli Hizmet Belgesi" aldı.
TSE tarafından itfaiye teşkilatları bünyesinde korunma ve kontrol önlemleri, vatandaşlara yönelik önlemler, personel korumaya yönelik önlemler, ortam temizliği, dezenfeksiyonu ve havalandırma başlıklarıyla kapsamlı denetimler gerçekleştirildi.
Denetimlerden başarıyla geçen Konya Büyükşehir İtfaiyesi, "Kovid-19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu" çerçevesinde salgın tedbirlerini uyguladığını belgelemiş oldu.
Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eğitim Merkezi de daha önce "ISO 9001" kalite yönetim sistemi belgesi almıştı.
Kaynak: AA
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