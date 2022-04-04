Konya merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Konya merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

04.04.2022 14:26

Konya merkezli 9 ilde düzenlenen, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kamudaki mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 12 zanlıdan 1'i tutuklandı.

Konya merkezli 9 ilde düzenlenen, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kamudaki mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 12 zanlıdan 1'i tutuklandı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'ye yönelik soruşturmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, örgütün kamu kurum ve kuruluşlarındaki sözde mahrem yapılanmasında faaliyet gösterdiği ve örgüt adına yetiştirdiği elemanları buralara yerleştirdiği öne sürülen yönetici konumundaki 14 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Konya merkezli 9 ilde düzenlediği eş zamanlı operasyonda, 12 zanlıyı gözaltına aldı.

Alınan ifadeler doğrultusunda, bir kısmı kamuda görev yapan ve örgüt yöneticisi konumundaki 104 şüphelinin örgütle irtibatı deşifre edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılardan 1'i, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 11'i serbest bırakıldı.

Konya merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
Konya merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
Konya merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Konya merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı - Son Dakika


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