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Son dakika gündem: Konya Milletvekili Selman Özboyacı İsveç'de - Son Dakika

Son dakika gündem: Konya Milletvekili Selman Özboyacı İsveç'de

20.02.2022 16:27
Son dakika gündem: Konya Milletvekili Selman Özboyacı İsveç'de

Son dakika habere göre Konya AK Parti Milletvekili Selman Özboyacı ile Kulu Belediye Başkanı Murat Ünver'in Uluslararası Demokratlar Birliğinin (UID) davetlisi olarak gittikleri başkent Stockholm'deki ziyaretleri sürüyor.

Konya AK Parti Milletvekili Selman Özboyacı ile Kulu Belediye Başkanı Murat Ünver'in Uluslararası Demokratlar Birliğinin (UID) davetlisi olarak gittikleri başkent Stockholm'deki ziyaretleri sürüyor.

Üç gün önce Konya'nın Kulu ilçesinden yaklaşık 65 bin kişinin yaşadığı İsveç'e, Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Başkanı Özer Eken'in davetiyle giden Milletvekili Selman Özboyacı ve Murat Ünver, ilk olarak Türkiye'nin Stockholm Büyükelçisi Hakkı Emre Yunt'u makamında ziyaret etti.

Daha sonra Stockholm'da bulunan Kululular Derneği'ni ziyaret eden ikili, burada Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamalarda bulundu.

Özboyacı 65 bin Konya Kululu'nun İsveç'de yaşadığını anımsatarak, "Bizlerde 4 günlük programımızda ev ziyaretleri, dernekler ve lokallere gelerek insanlarımızla bir araya geldik istişare yaptık. Meselemiz buradaki vatandaşlarımızı yalnız bırakmamak onların dertleriyle dertlenmek için buradayız. Sorunları dinledik onlara Ankara'da Konya'da bir kardeşinizin olduğunu belirttik, her zaman her meselede birlikte olabiliriz. Onların buradaki varlığı bizlere güç katıyor. Verimli bir ziyaret oldu, bütün Konyalı hemşehrilerimizinde buradaki hemşerilerimizin bağının koparılmadan devam etmesini istiyoruz. Burada çok güzel asimile olmadan, kendi kültür ve geleneklerini koruyan bir topluluk var burada olmaktan çok mutluluk duyduk, birlik ve beraberlikleri daim olsun." dedi.

Kulu Belediye Başkanı Murat Ünver de, "Gurbetçi vatandaşlarımızı ziyaret edip sorunlarını öğrenmek ve bu konuda belediye olarak ne gibi katkıda bulunuruz diye ziyaretimizi gerçekleştirdik. İsveç'teki Kululu vatandaşlarımızın buradaki hayatlarından gayet memnun olmalarına rağmen Türkiye'deki özellikle Kulu'daki yatırımların gelişmesini, ilçeyle alakalarının kesilmemesini istiyorlar. Bizde elimizden gelen desteği vermeye hazırız inşallah." diye konuştu.

Konya Milletvekili Selman Özboyacı ve Kulu Belediye Başkanı Murat Ünver, 4 günlük ziyaretlerini pazartesi gün tamamlayarak Türkiye'ye dönecekler.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Konya Milletvekili Selman Özboyacı İsveç'de - Son Dakika


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