Son dakika gündem: Konya Şehir Hastanesinde Doktor Ekrem Karakaya Silahla Öldürüldü, Saldırgan Aynı Silahla Yaşamına Son Verdi - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika gündem: Konya Şehir Hastanesinde Doktor Ekrem Karakaya Silahla Öldürüldü, Saldırgan Aynı Silahla Yaşamına Son Verdi

06.07.2022 16:07

Son dakika haberleri: Konya Şehir Hastanesi’nde Kardiyoloji Bölümü’nde görev yapan Uzman Doktor Ekrem Karakaya, çalıştığı hastanede bugün silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi. Saldırgan Hacı Mehmet Akça, Karakaya’yı vurduktan sonra aynı silahla hayatına son verdi. Hastane çalışanları protesto için iş bıraktı.

Konya Şehir Hastanesi'nde Kardiyoloji Bölümü'nde görev yapan Uzman Doktor Ekrem Karakaya, çalıştığı hastanede bugün silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi. Saldırgan Hacı Mehmet Akça, Karakaya'yı vurduktan sonra aynı silahla hayatına son verdi. Hastane çalışanları protesto için iş bıraktı.

Bugün öğle saatlerinde, Konya Şehir Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Ekrem Karakaya, görevi başında bir hasta yakınının silahlı saldırısına uğrayarak ağır yaralandı. Ancak meslektaşlarının müdahalesine rağmen doktor Karakaya kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. İsminin Hacı Mehmet Akça olduğu öğrenilen saldırgan, daha sonra aynı silahla intihar etti ve yaşamını yitirdi. Saldırıda poliklinik sekreterinin de hayatını kaybettiği bildirildi.

Konya Şehir Hastanesi Çalışanları, "Doktora uzanan eller kırılsın" sloganı atarak iş bırakma eylemi yaptı, poliklinik muayenelerini durdurdu.

YORUMLAR
500
Konya Şehir Hastanesi'nde tıbbi sekreter, doktoru silahla öldürmüştü! İşte ilk görüntüler... Konya Şehir Hastanesi'nde tıbbi sekreter, doktoru silahla öldürmüştü! İşte ilk görüntüler... Konya Şehir Hastanesi'nde dehşet anları! Doktoru silahla öldüren tıbbi sekreter aynı silahla intihar etti Konya Şehir Hastanesi'nde dehşet anları! Doktoru silahla öldüren tıbbi sekreter aynı silahla intihar etti Son dakika haberleri: Doktor silahla saldırıda hayatını kaybetti, zanlı intihar etti Son dakika haberleri: Doktor silahla saldırıda hayatını kaybetti, zanlı intihar etti
Kaynak: ANKA

Şehir Hastanesi, Ekrem Karakaya, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Konya Şehir Hastanesinde Doktor Ekrem Karakaya Silahla Öldürüldü, Saldırgan Aynı Silahla Yaşamına Son Verdi - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
16:12 KADES butonuna basılınca ekipler olay gitti! Eşi değil kendi gözaltına alındı
16:10 Konya Şehir Hastanesi'nde tıbbi sekreter, doktoru silahla öldürmüştü! İşte ilk görüntüler...
16:08 Ünlü sanat eserlerinin görünmeyen yüzü! Büyük sır ışıkla gün yüzüne çıkarıldı
16:02 Brad Pitt yüz körlüğü hastalığına yakalandı: Birçok insan kibirli ve bencil olduğumu düşündüğü için benden nefret ediyor
16:01 "Tuzlu ayran otizm yapıyor" gibi gündem yaratan sözleriyle bilinen Doktor Oytun Erbaş'tan tartışma yaratan sözler: Dışkısı bol olan uzun yaşar
15:44 Manchester United yıldızı Bruno Fernandes, Arda Güler'e videolu mesaj gönderdi: İyi şanslar diliyorum
15:34 Kocaları havai fişek patlatmak istemişti! Kabusu yaşadılar
15:22 Defne Samyeli, 50. yaş gününü ailesi ile kutladı! Paylaştığı fotoğrafta kardeşine ve kızına acımadı
15:04 Konya Şehir Hastanesi'nde dehşet anları! Doktoru silahla öldüren tıbbi sekreter aynı silahla intihar etti
15:03 Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a ayak basıyor! Jackson Muleka, bu akşam 19.15'te gelecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2022 16:28:21. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika gündem: Konya Şehir Hastanesinde Doktor Ekrem Karakaya Silahla Öldürüldü, Saldırgan Aynı Silahla Yaşamına Son Verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement