Son dakika gündem: Konya Şehir Hastanesinde Doktor Ekrem Karakaya Silahla Öldürüldü, Saldırgan Aynı Silahla Yaşamına Son Verdi

Konya Şehir Hastanesi'nde Kardiyoloji Bölümü'nde görev yapan Uzman Doktor Ekrem Karakaya, çalıştığı hastanede bugün silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi. Saldırgan Hacı Mehmet Akça, Karakaya'yı vurduktan sonra aynı silahla hayatına son verdi. Hastane çalışanları protesto için iş bıraktı.

Bugün öğle saatlerinde, Konya Şehir Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Ekrem Karakaya, görevi başında bir hasta yakınının silahlı saldırısına uğrayarak ağır yaralandı. Ancak meslektaşlarının müdahalesine rağmen doktor Karakaya kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. İsminin Hacı Mehmet Akça olduğu öğrenilen saldırgan, daha sonra aynı silahla intihar etti ve yaşamını yitirdi. Saldırıda poliklinik sekreterinin de hayatını kaybettiği bildirildi.

Konya Şehir Hastanesi Çalışanları, "Doktora uzanan eller kırılsın" sloganı atarak iş bırakma eylemi yaptı, poliklinik muayenelerini durdurdu.