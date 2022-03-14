Son dakika gündem: Konya Şehit İbrahim Betin İlkokulu'nda 3 etkinlik bir arada - Son Dakika
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Son dakika gündem: Konya Şehit İbrahim Betin İlkokulu'nda 3 etkinlik bir arada

14.03.2022 18:30
Son dakika gündem: Konya Şehit İbrahim Betin İlkokulu'nda 3 etkinlik bir arada

Son dakika haberler: Konya'da "Şehitler Haftası", "14 Mart Tıp Bayramı" ve "Okulumda KANpanya Var Projesi" kapsamında etkinlikler gerçekleştirildi.

Konya'da "Şehitler Haftası", "14 Mart Tıp Bayramı" ve "Okulumda KANpanya Var Projesi" kapsamında etkinlikler gerçekleştirildi.

Şehit İbrahim Betin İlkokulu'nda, şehit ailelerinin katılımlarıyla Şehit İbrahim Betin'in ailesi tarafından düzenlenen Kuran-ı Kerim tilaveti ve dualar eşliğinde Hatim-i Şerif icra edildi.

Sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı ise anasınıfı öğrencilerinin gösterisi, engelli öğrencilerin mehter şöleni ile kutlandı.

Şehit İbrahim Betin'in annesi Yüksel Betin programa katılan herkese teşekkür etti.

Etkinlikler, "Okulumda KANpanya Var Projesi"ne destek için gönüllülerin kan vermesinin ardından tamamlandı.

Programa, Selçuklu Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı, Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar, şehit aileleri ve okul müdürleri katıldı.

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Tıp Bayramı, 14 Mart, Şehit, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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