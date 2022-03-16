Son dakika gündem: Köpek saldırısına uğrayan kişi helikopterle hastaneye yetiştirildi - Son Dakika
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Son dakika gündem: Köpek saldırısına uğrayan kişi helikopterle hastaneye yetiştirildi

16.03.2022 19:17
Son dakika gündem: Köpek saldırısına uğrayan kişi helikopterle hastaneye yetiştirildi

Son dakika haberler... BİNGÖL'ün Genç ilçesi Sağgöze köyü Sevimli mezrasında, köpek saldırısında kolundan yaralanan İbrahim Gürkan (62), yolun kardan kapalı olması nedeniyle, jandarma helikopteriyle Bingöl Devlet Hastanesi'ne yetiştirildi.

BİNGÖL'ün Genç ilçesi Sağgöze köyü Sevimli mezrasında, köpek saldırısında kolundan yaralanan İbrahim Gürkan (62), yolun kardan kapalı olması nedeniyle, jandarma helikopteriyle Bingöl Devlet Hastanesi'ne yetiştirildi.

Olay, dün Genç ilçesine bağlı Sağgöze köyü Sevimli mezrasında meydana geldi. İbrahim Gürkan, ahırdan çıktığı sırada bir köpeğin saldırısına uğradı. Çocuklarının yardımıyla köpekten kurtulan Gürkan, kolundan yaralandı. Durum, 112 Acil Çağrı Merkezi ve jandarmaya bildirildi. Yoğun kar yağışından mezra yolunun kapalı olması nedeniyle UMKE ekipleri, jandarma helikopteriyle bölgeye hareket etti. Helikopterle alınan Gürkan, Bingöl Devlet Hastanesi'ne getirildi. Kuduz riski nedeniyle Gürkan'a aşı yapılırken, Sağgöze Köyü Muhtarı Nevzat Akay, "Olay olduğunda durumu Binbaşı ve Kaymakam Beye bildirdim. Mezranın yolu kapalı olduğu için helikopter talep ettik. Talebimizi karşıladılar. Hastamızı getirdik, Allah kendilerinden razı olsun" dedi.


Son dakika gündem: Köpek saldırısına uğrayan kişi helikopterle hastaneye yetiştirildi
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Devlet Hastanesi, Jandarma, Bingöl, Köpek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Köpek saldırısına uğrayan kişi helikopterle hastaneye yetiştirildi - Son Dakika


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