Son dakika gündem: Köpeklerin oynamasını görüntülerken kazaya şahitlik etti - Son Dakika
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Son dakika gündem: Köpeklerin oynamasını görüntülerken kazaya şahitlik etti

15.03.2022 12:10
Son dakika gündem: Köpeklerin oynamasını görüntülerken kazaya şahitlik etti

Son dakika gelişmesine göre Kilis'te bakımını üstlendiği köpeklerin kaldırımda oynamalarını cep telefonuyla görüntüleyen kişi, kaza anına tanıklık etti.

Kilis'te bakımını üstlendiği köpeklerin kaldırımda oynamalarını cep telefonuyla görüntüleyen kişi, kaza anına tanıklık etti.

Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada çalışan Tümer Karabağ, bakımını üstlendiği, bir yetişkin iki yavru köpeğin kaldırımda oynamalarını cep telefonu kamerasıyla görüntülemeye başladı.

Yetişkin köpek ile yavrulardan biri yola indiği sırada oradan geçen bir otomobil, yavru olana çarparak üzerinden geçti.

Aracın çarptığı köpek yerde kıvranırken yetişkin olan önce aracın peşinden koştu, sonra can çekişen hayvanın yanına gitti.

Sürücüden şikayetçi oldu

Köpeklerin oynamalarını görüntülerken kaza anına şahitlik eden Tümer Karabağ, gazetecilere yaptığı açıklamada, sürücünün olay yerinden kaçtığını, köpeğin ise hayatını kaybettiğini belirtti.

Araç sürücüsünden şikayetçi olduğunu dile getiren Karabağ, "Yazık günah. Sonuçta bunu da Allah yaratmış. Çarpmış olabilir, kazadır, bir şey demedik ama kişi arkasına bakmadan kaçıp gidiyor. Şikayetçi olduk. Yani böyle bir şey olabilir mi, nasıl bir insanlık? Ölen köpeğin anne babası da bizde. Bu hayvan 3 aylık. Sivas kangalı, burada özel yerleri var bakıyoruz. Kamera kaydından da annesiyle birlikte oyun oynadığı görülüyor. Kazadan sonra da annesi gelip başında duruyor." dedi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği (HAYDİ) ekipleri, araç sürücüsünün tespit edilebilmesi için çalışma başlattı.

Son dakika gündem: Köpeklerin oynamasını görüntülerken kazaya şahitlik etti

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Organize Sanayi Bölgesi, Köpek, Kilis, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Köpeklerin oynamasını görüntülerken kazaya şahitlik etti - Son Dakika


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