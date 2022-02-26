Son dakika gündem: Korkut'ta kadınlara yönelik cenaze yıkama kursu açıldı - Son Dakika
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Son dakika gündem: Korkut'ta kadınlara yönelik cenaze yıkama kursu açıldı

26.02.2022 15:34
Son dakika gündem: Korkut'ta kadınlara yönelik cenaze yıkama kursu açıldı

Son dakika habere göre Korkut ilçesinin Altınova beldesinde, İlçe Müftülüğü ve Halk Eğitimi Merkezi işbirliğince, kadınlara yönelik cenaze yıkama kursu açıldı.

Korkut ilçesinin Altınova beldesinde, İlçe Müftülüğü ve Halk Eğitimi Merkezi işbirliğince, kadınlara yönelik cenaze yıkama kursu açıldı.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Mehmet Mekin Bingöl, beldede cenaze yıkayan sadece bir kadının bulunduğunu söyledi.

Bu nedenle kurs düzenlediklerini ifade eden Bingöl, "Her nefsin ölümü tadacağı bir dünyada yaşıyoruz. İnancımız gereği ölülerimizi gömülmeden önce yıkamamız gerekiyor. Hal böyleyken kadın cenazelerinin yıkanmasında sorunlar yaşanabiliyor. Gelecek nesillerinde bunu öğrenmeleri elzem. Bu sebeplerden dolayı İlçe Müftülüğümüz ile konuşup sorunun çözümü için kurs açmaya karar verdik. Kursiyerlerimize uygulamalı olarak eğitim veriyoruz. Uygulamayı ise maket üzerinde gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.

Kursa katılan 12 kadın kursiyere, cenazenin yıkanması ve kefenlenmesi uygulamalı olarak gösteriliyor.

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Altınova, Hisarcık, Korkut, Cenaze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Korkut'ta kadınlara yönelik cenaze yıkama kursu açıldı - Son Dakika


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