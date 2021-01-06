Son dakika yaşam: Korona virüsü arkadaşları sayesinde alt etti - Son Dakika

Son dakika yaşam: Korona virüsü arkadaşları sayesinde alt etti

06.01.2021 09:27
Son dakika yaşam: Korona virüsü arkadaşları sayesinde alt etti, System.String[]

Son dakika haberleri: Aynı zamanda çocuk doktoru olan avukat Rayhan Bozobalı (53), korona virüse yakalandı.

Aynı zamanda çocuk doktoru olan avukat Rayhan Bozobalı (53), korona virüse yakalandı. 3 gün boyunca evde baygın bir şekilde yatan Bozobalı, kendisine ulaşamayınca merak eden iş arkadaşlarının durumu site yöneticisine bildirmesi sayesinde kurtuldu. Virüsü atlattığını belirten Rayhan Bozobalı, "3 gün boyunca olan hiçbir şeyi hatırlamıyorum. Yönetici ve güvenlik içeri girdiklerinde beni yatakta bulmuş. Öldüğümü düşünmüşler" dedi.

İzmir'de avukatlık yapan eski çocuk doktoru Rayhan Bozobalı, 20 Kasım günü ağrı ve halsizlik şikayeti nedeniyle işyerinden erken ayrılarak evine gitti. Şikayetlerin şiddetlenmesi üzerine baygınlık geçiren Bozobalı, tam 3 gün boyunca adeta komaya girdi. Bu süre zarfında hiçbir şey hatırlamayan Bozobalı'ya ulaşamayan iş arkadaşları ise durumu site yöneticisine haber verdi. Bozobalı, site yöneticisi ve güvenliğin kendisini bulması sonucu kendine geldi.

"Öldüğümü düşünmüşler"

Bozobalı, "20 Kasım günü hafif bir vücut kırgınlığım vardı. Son bir haftadır böbrek taşı düşürdüğüm için kırgınlığı ona bağladım. Fakat daha sonra gribal bulgular ortaya çıkınca işten eve geldim. Birden bire bir titreme, halsizlik, kas, eklem, kemik ve baş ağrısı ile ateş başladı. Vücudumdan ruhum çekilmiş gibiydi. Kendimi zombi gibi hissettim. Cep telefonumun çaldığını duydum, ondan sonrasını hatırlamıyorum. 3 gün boyunca olan hiçbir şeyi hatırlamıyorum. Site içerisinde oturduğum için anahtarı genelde kapının üstünde bırakırım. İş arkadaşlarım bana ulaşamayınca oturduğum sitenin yöneticisini aramış. 'Anahtar kapının üzerindeyse içeri girip bakar mısınız? Gerekirse çilingir çağıralım' demişler. Yönetici ve güvenlik içeri girdiklerinde beni yatakta bulmuş. Öldüğümü düşünmüşler. Beni uyandırdılar. O saatten sonra ağrılarım hafifledi ve bir süre sonra da koronayı atlattım. Hastaneye kontrole gittiğimde akciğerlerimde tutulum olmadığı anlaşıldı. Tahlillerim yapıldı. Damarlarda zedelenmeyi gösteren değerim çok yüksek çıktı. Bu yüzden kan sulandırıcı iğne tedavini 3 hafta boyunca kendim yaptım. O değerler normale döndü, akciğer tomografim de normal çıktı. Bu hastalığı geçirmiş olmama rağmen mutlaka aşı yaptıracağım" ifadelerini kullandı. - İZMİR

Son dakika yaşam: Korona virüsü arkadaşları sayesinde alt etti

20 Kasım, İzmir, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika yaşam: Korona virüsü arkadaşları sayesinde alt etti - Son Dakika


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