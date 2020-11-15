Son dakika gündem: Koronavirüs salgınında can kaybı 11 bin 507'e yükseldi - Son Dakika

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. Bugün 89 kişi yaşamını yitirirken, son 24 saatte yapılan 142 bin 496 testte, 3 bin 223 yeni koronavirüs hastası tespit edildi. Koronavirüs salgınında toplam can kaybı 11 bin 507'ye yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu'nu Twitter hesabından paylaştı. Tabloya göre; son 24 saatte yapılan 142 bin 496 testten 3 bin 223 koronavirüs hastası tespit edildi. Virüs nedeniyle 89 kişi hayatını kaybederken, 2 bin 561 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 16 milyon 156 bin 470, toplam hasta sayısı 414 bin 278, toplam vefat sayısı 11 bin 507, toplam ağır hasta sayısı 3 bin 439, toplam iyileşen hasta sayısı 353 bin 663 oldu. Tabloda yer alan haftalık oranlarda ise hastalarda zatürre oranı yüzde 4.2, yatak doluluk oranı yüzde 53.5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 69.9, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 34.9, ortalama temaslı tespit süresi 12 saat, filyasyon oranı yüzde 99.7 olarak belirlendi.

'TEDBİRLERE UYARAK MÜCADELEYE GÜÇ VERİN'

Bakan Koca güncel verilere ilişkin, "Bugün tespit edilen 3 bin 223 yeni hastamız var. Kayıplarımız günlük 100'e yakın. Sağlık çalışanlarımızın gücünün de sağlık alt yapılarının da kapasitesinin bir sınırı var. Tedbirlere uyarak mücadeleye güç verin" değerlendirmesinde bulundu.