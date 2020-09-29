Son dakika gündem: Koronavirüs savaşçılarına eğitim desteği - Son Dakika

Koronavirüs ile mücadelede ve salgının yönetiminde önemli rol üstlenen acil tıp kliniklerinde görevli asistan doktorların daha iyi eğitim almaları ve ileride iyi birer uzman hekim olmaları için acil tıp kliniklerinde kütüphaneler açılmaya başlandı.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ)Genveon İlaç'ın desteği ile görevli asistan doktorların daha iyi eğitim almaları amacıyla kısa sürede 10 kütüphane hazırlanırken, açılan kütüphaneler için Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde temsili bir tören düzenlendi. Törene, Acil Tıp Uzmanları Derneği (ATUDER) Başkanı ve SBÜ Öğretim Üyesi Prof.Dr. Başar Cander, SBÜ Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanı Doç.Dr. Şahin Çolak, Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç.Dr. Hakan Başar, Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Klinik Şefi Prof.Dr. Özgür Söğüt, Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği İdari Sorumlusu Dr. Mustafa Çalık ve Eğitim Sorumlusu Dr. Nedim Uzun ile asistan doktorlar katıldı.

Üniversiteya bünyesinde bulunan 25 acil tıp kliniğinin tamamında bu kütüphaneleri en kısa zamanda faaliyete sokmak istediklerini belirten SBÜ Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanı Doç.Dr. Şahin Çolak, "Acil Tıp klinikleri gerçekten çok yoğun olan klinikler. Acil Tıp asistanlarının da akademik çalışmaları için başka bir kütüphaneye gitmeden mevcut bulunmuş oldukları ortamda hem kitaplarını okuyabilecekleri, hem de aynı zamanda akademik makaleleri araştıracakları bir ortam oluşturulmuş oldu" dedi. - İSTANBUL