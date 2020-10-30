Son dakika gündem: Koronavirüs tedavisi gören baba taburcu oldu, oğlu öldü - Son Dakika

BURSA'nın İnegöl ilçesinde aynı gün rahatsızlanan baba Osman Örnek (80) ile oğlu Sabri Örnek (60), koronavirüs testinin pozitif çıkmasıyla tedavi altına alındı. Baba ve oğlunun tedavisi yoğun bakım ünitesinde devam ederken; Sabri Örnek dün hayatını kaybetti, baba Osman Örnek ise bugün koronavirüsü yenerek taburcu edildi.

İnegöl ilçesine bağlı kırsal Hilmiye Mahallesi'nde yaşayan Osman Örnek ve oğlu Sabri Örnek'in, 14 Ekim günü yüksek ateş ve mide bulantısı şikayetleri üzerine yapılan koronavirüs testleri pozitif çıktı. Baba ve oğul, İnegöl Devlet Hastanesi yoğun bakım servisine aynı anda yatırılarak, tedavi altına alındı.

BABA TABURCU OLDU, OĞLU ÖLDÜ

Tedavileri devam ederken, durumu ağırlaşan Sabri Örnek, tüm müdahalelere rağmen dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Baba Osman Örnek ise, tedavi sonrası koronavirüsü yenerek, bu sabah saatlerinde hastaneden taburcu edildi. Koronavirüsü yenen baba Osman Örnek, oğlu Sabri Örnek'in ölümüyle büyük acı yaşadı.