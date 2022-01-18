Son dakika gündem: Koronavirüs tedavisi gören lise öğrencisi hayatını kaybetti - Son Dakika

Yalova'da koronavirüs tedavisi gören down sendromlu lise öğrencisi 18 yaşındaki Doğa Ayşe Gülmez, hayatını kaybetti.
Esvet Sabri Aytaşman Özel Eğitim Meslek Okulu 4. sınıf öğrencisi Gülmez, yaklaşık bir ay önce Kovid-19'a yakalandı.
Özel bir hastaneye kaldırılan Gülmez, kovid servisinde tedavisi tamamladıktan sonra özel odaya alındı.
Hastalığın organlarında yarattığı tahribat nedeniyle gözetim altında tutulan Gülmez, kalp ve akciğerlerinde doğuştan süren rahatsızlıkların artması üzerine hayatını kaybetti.
Gülmez'in cenazesi, Yalova Merkez Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından şehir mezarlığına defnedildi.
Kaynak: AA
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