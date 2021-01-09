Son dakika haberi... Koronavirüsle değişen hayat: "Beyaz tulumlular" dezenfeksiyon mesaisinde - Son Dakika

Toplum sağlığının korunması için yerleşim yerlerinde gece gündüz demeden dezenfekte çalışmalarını sürdüren ekipler, sağlık çalışanlarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı verdiği özverili mücadeleye emekleriyle katkı sağlıyor.

Tüm yurtta örnekleri olan bu ekiplerinden birisi de Edirne kent merkezi ile köylere kadar dezenfeksiyon işlerini sürdüren Edirne Valiliği İl Özel İdaresi ile Edirne Belediyesi çalışanlarından müteşekkil.

Edirnelilerin kıyafetlerinden dolayı "Beyaz tulumlular" adını verdiği ekipler, geçen yıl nisan ayından bugüne market, iş yerleri, apartmanlar, konaklama tesisleri, alışveriş merkezleri, kurum kuruluşlar, taksi durağı, minibüsler dahil 59 bin 160 noktayı ilaçladı.

Valilik koordinesindeki çalışmalar kapsamında ekipler dronelerle havadan, iş makineleri ve el sistemleriyle yerden şehri adeta gece gündüz dezenfekte ediyor.

"Virüsle savaşta dezenfekte çok önemli"

Virüsle mücadele eden "Beyaz tulumlular"dan birisi de ekibin şefi Emre Boduroğlu. Boduroğlu, sabahın ilk ışıklarında tulumunu giyerek ekip arkadaşlarının yanına gidiyor, buradaki toplantının ardından dezenfeksiyon ekibi görev yerlerine dağılarak mücadeleye katkı sunuyor.

Boduroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şehir merkezinde yoğun olan sokak ve caddelerin dezenfekte edilmesine özen gösterdiklerini söyledi.

Köylerde ise cami, durak ve muhtarlıkları dezenfekte ettiklerini dile getiren Boduroğlu, "Her gün bize verilen çalışma çizelgesini eksiksiz uyguluyoruz. İnsanların yoğun olduğu alanlarda çalışmalar yapıyoruz. Sağlık çalışanlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Onların bu emeklerine katkıda bulunuyorsak ne mutlu bize. Virüsle savaşta dezenfektenin çok önemli olduğunu biliyoruz." dedi.

"Haftanın yedi günü durmadan dezenfekteye devam ediyoruz"

Dezenfekte ekiplerinin koordinatörü ve İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Turan Ateş de salgının etkisini sürdürmeye devam ettiğini anımsattı.

Salgınla mücadele çalışmalarını Vali Ekrem Canalp'in öncülüğünde senkronize şekilde devam ettirdiklerini belirten Ateş, şöyle konuştu:

"Çalışmalarımızı kamu kurumlarıyla el birliği içerisinde yapıyoruz. Sabah ilk iş olarak ekiplerimizle planlamaya yapıyoruz. Özellikle vaka bulunan binalarımızdan başlamak üzere caddeler, sokaklar bütün binalarımız tek tek elden geçiriliyor. Sırt pülverizatörleri (ilaçlama aleti), traktör pülverizatörleri ve tanker pülverizatörleri ile dezenfektemiz devam etmekte. Haftanın yedi günü durmadan dezenfekteye devam ediyoruz."

Virüsün yayılım hızını en düşük seviyeye indirmeyi amaçladıklarını ifade eden Ateş, şunları kaydetti:

"Edirne ve ilçelerinde 383 personelimiz bu işte görev alıyor. 250 sırt pülverizatörü, 72 araç filomuz hizmette. Bununla beraber taksi duraklarına, servis araçlarına, işletmelere, esnafa, bütün kamu kurumlarına 37 bin 100 el pülverizatörü dağıttık. Dezenfekte ekibimiz günlük il genelinde 7 bin 646 bina ve 1367 iş yeri, 271 servis aracı dezenfekte ediyor. Ekiplerimiz koronavirüse karşı il geneli, ilçeler ve 253 köyde günlük 118 bin 390 litre dezenfekte kullanıyor."

Vatandaşlar çalışmalardan memnun

Sazlıdere Köyü Muhtarı Erdoğan Durak da "Valiliğimizin verdiği dezenfanı kullanıyoruz. Ekiplerimizin çalışmalarına köy halkı olarak destek olmak amacıyla biz de köyümüzü traktörle gezerek dezenfekte ediyoruz." ifadesini kullandı.

Kent sakinlerinden Nihat Bodur ise oturdukları apartmanın her gün düzenli olarak dezenfekte edildiğini belirterek Valilik ve İl Özel İdaresi çalışanlarına teşekkür etti.

Vatandaşlardan Halil Bodur da devletin salgınla mücadeleyi titizlikle devam ettirdiğini, Edirne'de vaka sayılarının topyekün mücadeleyle düştüğünü söyledi.