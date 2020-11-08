Son dakika gündem: Koronavirüsten hayatını kaybeden eski belediye başkanı doktor, toprağa verildi - Son Dakika

Son dakika gündem: Koronavirüsten hayatını kaybeden eski belediye başkanı doktor, toprağa verildi
08.11.2020 12:05
Gelen son dakika haberine göre KAYSERİ'de, koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede dün hayatını kaybeden Melikgazi eski Belediye Başkanı, Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Sami İpek (73) toprağa verildi.
KAYSERİ'de, koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede dün hayatını kaybeden Melikgazi eski Belediye Başkanı, Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Sami İpek (73) toprağa verildi.
Kayseri'de özel hastanede Kulak Burun Boğaz Uzmanı olarak görev yapan Op. Dr. Sami İpek, bir ay önce koronavirüse yakalandı. Hastanede tedaviye alınan İpek, doktorların tüm çabasına rağmen dün hayatını kaybetti.Melikgazi eski Belediye Başkanı olan İpek için, Asri Mezarlıkta cenaze töreni düzenlendi. Törene, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, mesai arkadaşları ve yakınları katıldı. İpek, kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.
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