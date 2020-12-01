Son dakika gündem: Koronavirüsü yenen esnaf, balkona çıkıp maske takmayanları uyarıyor - Son Dakika

Son dakika gündem: Koronavirüsü yenen esnaf, balkona çıkıp maske takmayanları uyarıyor

01.12.2020 11:40
Son dakika gündem: Koronavirüsü yenen esnaf, balkona çıkıp maske takmayanları uyarıyor, System.String[]

Son dakika haberleri... KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde 11 günlük tedavisinin ardından koronavirüsü yenip sağlığına kavuşan esnaf Mahmut Eryiğit (58), maska takmayan kişileri evinin balkonundan, "Ben yandım siz yanmayın" diyerek uyarıyor.

KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde 11 günlük tedavisinin ardından koronavirüsü yenip sağlığına kavuşan esnaf Mahmut Eryiğit (58), maska takmayan kişileri evinin balkonundan, "Ben yandım siz yanmayın" diyerek uyarıyor.

Başiskele'de yaklaşık 1 ay önce koronavirüse yakalanan esnaf Mahmut Eryiğit, Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'nde 11 gün tedavi gördükten sonra taburcu oldu. Eryiğit, balkondan ve zaman zaman da kapısının önüne çıkarak maske takmayanları ve kurallara uymayan vatandaşlara uyarılarda bulunuyor.

'YOĞUN BAKIMDA 8 GÜNÜ HİÇ HATIRLAMIYORUM'Yoğun bakımda 11 gün kalan ve 8 gününü hiç hatırlamadığını söyleyen Mahmut Eryiğit, "Kendimi halsiz hissedince bir doktora müracaat ettim. Muayene olduktan sonra kanımda iltihap olduğunu söyleyip ilaç verdikten sonra eve gönderdiler. 3-4 gün geçtikten sonra çocuklarım beni tekrar hastaneye götürdü. En son evden çıktığımı hatırlıyorum, onun dışında başka hiçbir şey hatırlamıyorum. Hastaneye gittikten sonra beni hemen yoğun bakıma almışlar, 11 gün yoğun bakımda kaldım ve bunun 8 gününü hiç hatırlamıyorum. Allah oralara kimseyi düşürmesin, Allah oraların da eksikliklerini vermesin. Bu süre zarfında şunu anladım, orada çalışan sağlık personelleri, doktorundan, hemşirelerinden, hizmetlilerinden, hasta bakıcılarından hepsine sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Allah onlardan razı olsun. İnanılmaz çalışıyorlar, asık surat hiç görmedim, herkes bize moral vermeye çalışıyordu" dedi.'BALKONDAN MASKE TAKMAYANLARI UYARIYORUM'Her zaman insanların birbirlerini ikaz etmesi gerektiğini belirten Eryiğit, "Benim 8 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra bilincim açıldı, 3 gün boyunca yoğun bakımda kendimeydim o süre boyunca Allah'a hep yalvardım, 'Çocuklarıma kavuşabilecek miyim, bir daha sokaklara çıkabilecek miyim?' diye düşündüm. Orada kendime şunu söyledim; çarşıya, pazara, sokağa çıktığım an millete şunu söyleyeceğim, sokağa bağırıp haykıracağım 'Mesafenize uyun, maskelerinizi takın, hijyene dikkat edin' diye herkesi uyaracağım. Şu anda da uyarıyorum, evimin balkonuna çıkıp yoldan geçenlere bağırıyorum. Çünkü insanın bir şeyi yaşamadan anlaması çok zor. Çok dikkat etmemiz lazım, her zaman birbirimizi uyarmamız lazım. Bu yalnızca devletin işi değil, doktorların işi değil. Bu vatandaşın bir numaralı görevi olmalı. Her zaman birbirimizi ikaz etmemiz lazım, her zaman birbirimizi uyarmamız lazım" diye konuştu.'YOLDA MASKE TAKMAYANLARI DURDURUYORUM'Yolda da zaman zaman uyarılarda bulunduğu ifade eden Eryiğit, şöyle konuştu:

"Yolda maske takmayan birilerini gördüğüm zaman durdurup, 'Aman dikkat et, ben hastaneden yeni çıktım, dikkatli ol' diyorum. Zaman zaman uyarı yaptığım insanlar bana teşekkür ediyor. Bunu kendime bir görev olarak bildim. Bu hastalık bitene kadar herkesi uyaracağım, bu konuda kendime söz verdim. Haykıracağım, bağıracağım sokaklarda. Ben çok fazla dikkat etmeme rağmen nasıl olduğunu anlayamadım, demek ki bir yerde eksik yaptım. Maskemi taktım, bana bir şey olmaz diye bir şey yok. İş onunla bitmiyor, mesafeye de hijyene de dikkat etmemiz lazım."


Son dakika gündem: Koronavirüsü yenen esnaf, balkona çıkıp maske takmayanları uyarıyor
Son dakika gündem: Koronavirüsü yenen esnaf, balkona çıkıp maske takmayanları uyarıyor
Son dakika gündem: Koronavirüsü yenen esnaf, balkona çıkıp maske takmayanları uyarıyor
Son dakika gündem: Koronavirüsü yenen esnaf, balkona çıkıp maske takmayanları uyarıyor
Son dakika gündem: Koronavirüsü yenen esnaf, balkona çıkıp maske takmayanları uyarıyor
Son dakika gündem: Koronavirüsü yenen esnaf, balkona çıkıp maske takmayanları uyarıyor
Son dakika gündem: Koronavirüsü yenen esnaf, balkona çıkıp maske takmayanları uyarıyor
Son dakika gündem: Koronavirüsü yenen esnaf, balkona çıkıp maske takmayanları uyarıyor

Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi, Başiskele, Doktora, Esnaf, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Koronavirüsü yenen esnaf, balkona çıkıp maske takmayanları uyarıyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

14 yaşındaki FIFA oyuncusu Anders Vejrgang, 210 maçın tamamını kazanıp rekor kırdı Arsenal maçında kafatası kırılan Raul Jimenez ameliyat oldu Paranoid şizofreni hastası olan baba 'şeytan' olduğunu düşündüğü 11 aylık bebeğini nehre attı Bomba iddia: Kendi evinde karantinaya giren Hadise ve Kaan Yıldırım ayrıldı Henüz 14 yaşında! Ağabeyine tek cümlelik mesaj atan Eylül 1 haftadır kayıp Son dakika! İYİ Parti'den asgari ücret zammı önerisi: 3 bin TL olsun Kasığından vuruldu, zanlılar tahliye edilince isyan etti: 136 dikişim var, adalet bu mu? Bülent Ersoy, kürklerini kabul etmeyen ÇYDD'yi vasiyetinden çıkardı
Kar İstanbul'un kapısına dayandı! Tekirdağ ve Edirne'de birçok mahalle beyaza büründü Kar İstanbul'un kapısına dayandı! Tekirdağ ve Edirne'de birçok mahalle beyaza büründü         
11:30
Son Dakika! Bahçeli'den Son Dakika! Bahçeli'den "Ordu Katar'a satıldı" diyen CHP'li Başarır'a sert tepki: Silahlı kuvvetlere zilletin lekesi sürülemez         
11:02
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 454 liradan işlem görüyor Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 454 liradan işlem görüyor         
10:49
Kaybettiği cüzdanına kavuşan emekli mahcubiyet yaşadı: Fazla bir param da yok ki yardımda bulunayım Kaybettiği cüzdanına kavuşan emekli mahcubiyet yaşadı: Fazla bir param da yok ki yardımda bulunayım         
10:40
21 yıl hapis cezasıyla aranan suçlu simit satarken yakalandı: Nereden bileyim arandığımı 21 yıl hapis cezasıyla aranan suçlu simit satarken yakalandı: Nereden bileyim arandığımı         
10:30
Putin'in Putin'in "Benim kızım da oldu, yan etkisi" yok dediği Sputnik V aşısını olan 20 kişi koronaya yakalandı         
10:23
Kadıköy'de 15 yıl sonra Beşiktaş'a mağlup olan Fenerbahçe'de fatura Erol Bulut'a kesildi Kadıköy'de 15 yıl sonra Beşiktaş'a mağlup olan Fenerbahçe'de fatura Erol Bulut'a kesildi         
10:12
Adana'da 1 lira 75 kuruşluk kapkaç yapan 2 hırsız tutuklandı Adana'da 1 lira 75 kuruşluk kapkaç yapan 2 hırsız tutuklandı         
09:52
Doğal gazda yıl sonuna kadar zam olmayacak Doğal gazda yıl sonuna kadar zam olmayacak         
09:33
Paula Dapena isimli kadın futbolcu, Maradona'yı anmayı reddetti: İstismarcı ve tecavüzcüye saygı duymam Paula Dapena isimli kadın futbolcu, Maradona'yı anmayı reddetti: İstismarcı ve tecavüzcüye saygı duymam         
08:45
Edirneliler kar yağışını müzik eşliğinde böyle kutladı Edirneliler kar yağışını müzik eşliğinde böyle kutladı         
07:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Kısa çalışma ödeneğinde yeni başvurular bugün başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Kısa çalışma ödeneğinde yeni başvurular bugün başladı         
03:21
İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olanlar madde madde sıralandı! İşte o liste İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olanlar madde madde sıralandı! İşte o liste         
01:46
Kamu çalışanlarının mesai saatleri 10.00-16.00 olarak belirlendi Kamu çalışanlarının mesai saatleri 10.00-16.00 olarak belirlendi         
00:43
Hafta içi saat 21.00-05.00 arası, hafta sonu ise kesintisiz sokağa çıkma kısıtlamasının detayları belli oldu Hafta içi saat 21.00-05.00 arası, hafta sonu ise kesintisiz sokağa çıkma kısıtlamasının detayları belli oldu         
00:09
Sokak kısıtlamasında, 7 zorunlu hal dışında özel araçla şehirler arası seyahate izin verilmeyecek Sokak kısıtlamasında, 7 zorunlu hal dışında özel araçla şehirler arası seyahate izin verilmeyecek         
00:07
Sabahları sofranızdan eksik etmediğiniz pekmezin lezzeti mağaradan çıkarılan toprakta saklı Sabahları sofranızdan eksik etmediğiniz pekmezin lezzeti mağaradan çıkarılan toprakta saklı         
09:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.12.2020 11:49:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika gündem: Koronavirüsü yenen esnaf, balkona çıkıp maske takmayanları uyarıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei