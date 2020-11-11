Son dakika gündem: Kovid-19 nedeniyle katılımın düşük olduğu Ürdün parlamento seçimlerinde "kabilecilik" ön plandaydı - Son Dakika

Son dakika gündem: Kovid-19 nedeniyle katılımın düşük olduğu Ürdün parlamento seçimlerinde "kabilecilik" ön plandaydı

11.11.2020 21:05
Son dakika gündem: Kovid-19 nedeniyle katılımın düşük olduğu Ürdün parlamento seçimlerinde

Edinilen son dakika haberine göre Ürdün'de gerçekleştirilen 19. dönem temsilciler meclisi seçimi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle düşük katılımla gerçekleşirken, kabilecilik faktörü de seçmenlerin ana kriteri oldu.

Ürdün'de gerçekleştirilen 19. dönem temsilciler meclisi seçimi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle düşük katılımla gerçekleşirken, kabilecilik faktörü de seçmenlerin ana kriteri oldu.

Ülkede 294 listeden 360'ı kadın olmak üzere 1674 adayın yarıştığı seçimde oylamaya katılım oranı yüzde 29,9 olarak gerçekleşti.

Ürdünlüler, Kovid-19'a yakalanma korkusu nedeniyle sandıklara gitmekten kaçındı. Katılımın az olması nedeniyle Bağımsız Seçim Komisyonu oy verme süresinin 2 saat daha uzatılmasını kararlaştırdı. Ancak buna rağmen toplam 4 milyon 640 bin 643 kayıtlı seçmenden 1 milyon 387 bin 698 kişi oy kullandı.

Ülkede son olarak 2016 yılında yapılan seçimlerde yüzde 36 katılım sağlanmıştı.

Birçok ilde seçmenler kabile bağlarına göre oy verdi

Seçimleri İzleme Komitesi Genel Koordinatörü Ahmed el-Acarme, birçok ilde seçmenlerin kabile bağlarına göre adaylara oy verdiğini, partilerden seçimlere katılan adaylar konusunda hayal kırıklığı yaşandığını söyledi.

Acarme, parti adaylarından da yine kabilelerin desteklediği kişilerin başarı elde ettiğini aktardı.

Parlamentoda yeni yüzler olacak

Parlamento işleriyle ilgili çalışmalar yürüten sivil toplum kuruluşu Rasid Merkezi Başkanı Amir Beni Amir, başkent Amman'da düzenlediği basın toplantısında, seçimlere ilişkin ilk değerlendirmelerini paylaştı.

Seçimlerde başarı gösteren adayların yüzde 78'inin (130 vekilin 100'ünün) "yeni yüzler" olduğunu belirten Beni Amir, yeni yüzlerin de yüzde 16'sının siyasi partilerden olduğunu kaydetti.

Ürdün parlamentosu, kral tarafından atanan isimlerin yer aldığı "senato" ile seçimle iş başına gelen "temsilciler meclisi" olmak üzere iki kanattan oluşuyor.?

Temsilciler Meclisi, Parlamento, Kadın, Ürdün, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Kovid-19 nedeniyle katılımın düşük olduğu Ürdün parlamento seçimlerinde 'kabilecilik' ön plandaydı - Son Dakika


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