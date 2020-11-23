Son dakika gündem: Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz.Saygılarımızla. - Son Dakika

Son dakika gündem: Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz.Saygılarımızla.

23.11.2020 21:15
Son dakika gündem: Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz.Saygılarımızla., System.String[]

Son dakika haberleri: Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 59 milyon 253 bini, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1 milyon 398 bini aştı.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 59 milyon 253 bini, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1 milyon 398 bini aştı. İyileşenlerin sayısı ise 40 milyon 990 bine ulaştı.

Vaka sayısı ABD'de 12 milyon 611 bini, Hindistan'da 9 milyon 170 bini, Brezilya'da 6 milyon 73 bini ve Fransa'da 2 milyon 140 bini geçti.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında hayata geçirilen karantinanın 2 Aralık'ta sona ereceğini ve ardından da bahara kadar 3 aşamalı planın uygulanacağını söyledi.

İlk aşamada insanlardan mümkünse evden çalışmalarının isteneceğini, 2'nci aşamada alkollü içeceklerin sadece yemeklerin yanında satılabileceğini belirten Johnson, bu aşamalarda restoran ve barların artık saat 22.00'de değil 23.00'te kapanacağını ve sınırlı sayıda seyircinin statlara alınabileceğini açıkladı.

3'üncü aşamada ise eğlence mekanları ile otellerin kapatılacağını ve restoranların sadece paket servisi yapabileceğini söyleyen Johnson, bu planın bahar aylarına kadar geçerli olacağını bildirdi.

ABD'nin New York kentinde Kovid-19 salgını önlemlerine ve karantinaya karşı çıkan bir grup gösterici maske yaktı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Kovid-19 kaynaklı vaka sayısında yaşanan artış nedeniyle Gazze'de sağlık sisteminin çökebileceği uyarısında bulundu.

Bulgaristan Sağlık Bakanı Kostadin Angelov, ülkede 27 Kasım Cuma itibarıyla salgınla ilgili tedbirlerin kararlı bir şekilde sıkılaştırılacağını duyurdu.

Fas hükümeti, Kovid-19 tedbirleri kapsamında, akşam sokağa çıkma yasağını ülkenin 4 bölgesi ile 2 kentinde 4 hafta süreyle uzatılması yönünde karar aldı.

Japonya'da Kovid-19 kaynaklı ölümlerin 2 bini geçmesi ve ülke genelinde günlük vakaların 2 binin üzerinde seyretmesi sonrası, iç turizmin canlandırılmasına yönelik verilen "Seyahate Çık" ve "Yemeğe Çık" destekleri askıya alınacak.

Sınırlarını yabancılara 18 Mart'ta kapatan Şili, 23 Kasım'dan itibaren ülkeye turistlerin girişine izin vermeye başlıyor. Ülkeye girecek kişilerin seyahat etmeden en geç 3 gün önce yapılıp negatif sonuçlanmış Kovid-19 testi sunmaları gerekiyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Kovid-19 testinin negatif çıktığını açıkladı.

Pakistan Başbakanı İmran Han, Kovid-19 vakalarının artması durumunda ülke genelinde "tam kapanmaya" gidilebileceğini açıkladı.

Çin'in Şanghay kentinde Pundong Uluslararası Havaalanı'nda iki çalışanda Kovid-19'a rastlanmasının ardından terminaldeki yaklaşık 18 bin yolcu toplu test için karantinaya alındı.

Filistin hükümeti, Kovid-19 salgınının tırmanışa geçmesi nedeniyle ülkede iki günlük tam, 14 gün de kısmi karantina uygulamasına geçileceğini açıkladı.

Amerika Birleşik Devletleri, Hindistan, Brezilya, Fransa, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz.Saygılarımızla. - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

G.Saray maçında devleşen Lung, sosyal medyayı salladı! Çizgi film karakteri Wakabayashi'ye benzettiler G.Saray'a geçit vermeyen Lung, sakatlandı! Hüngür hüngür ağlayarak sahadan çıktı Son Dakika: Türkiye'de 23 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 153 kişi vefat etti, 6713 yeni vaka tespit edildi Tartıştığı üvey babasını öldüren 15 yaşındaki çocuğun ifadesi ortaya çıktı: Canıma tak etmişti Demirtaş ve Kavala sözleri tepki çeken Bülent Arınç'tan yeni açıklama: Cumhurbaşkanı çok ağır konuştu, rencide oldum Ermenistan'dan yana tavır sergileyen Macron'dan tarihi Karabağ itirafı: Azerbaycan toprağıdır Tramvay durağına izinsiz giren genç, kendisini uyaran güvenlik görevlisini bıçakladı! O anlar kamerada Songül Karlı, gece yarısı kendisine gelen mesajı takipçileriyle paylaştı
Son Dakika! Joe Biden, Antony Blinken'i Dışişleri Bakanlığı'na atadı Son Dakika! Joe Biden, Antony Blinken'i Dışişleri Bakanlığı'na atadı         
21:10
Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, La Casa de Papel dizisinin kadrosuna dahil oluyor Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, La Casa de Papel dizisinin kadrosuna dahil oluyor         
20:32
İrini Operasyonu Komuta Merkezi, Türk gemisine yönelik hukuksuz aramayı itiraf etti İrini Operasyonu Komuta Merkezi, Türk gemisine yönelik hukuksuz aramayı itiraf etti         
20:17
Son Dakika: Türk gemisindeki hukuk dışı aramayla ilgili AB, Almanya ve İtalya büyükelçilerine nota verildi Son Dakika: Türk gemisindeki hukuk dışı aramayla ilgili AB, Almanya ve İtalya büyükelçilerine nota verildi         
19:56
Türk Telekom'da bir gol daha! Muhteşem şut sonrası top ikinci kez ağlarla buluştu Türk Telekom'da bir gol daha! Muhteşem şut sonrası top ikinci kez ağlarla buluştu         
18:29
İYİ Parti'de istifa depremi! 5 isim partiyi bombalayarak görevlerini bıraktı İYİ Parti'de istifa depremi! 5 isim partiyi bombalayarak görevlerini bıraktı         
17:59
Türk gemisine baskın emrini AB Akdeniz Deniz Kuvvetleri verdi: Sabaha kadar beklediler Türk gemisine baskın emrini AB Akdeniz Deniz Kuvvetleri verdi: Sabaha kadar beklediler         
17:39
Türk gemisine yapılan baskınla ilgili Cihat Yaycı'dan bomba yorum: AB Zirvesi öncesi karşı koz elde etmeye kalktılar ancak başaramadılar Türk gemisine yapılan baskınla ilgili Cihat Yaycı'dan bomba yorum: AB Zirvesi öncesi karşı koz elde etmeye kalktılar ancak başaramadılar         
16:53
Vaka rekorları kırılan ABD'de yapılan düğün merasimi şoke etti: Sinagogdaki kutlamaya tam 7000 kişi katıldı Vaka rekorları kırılan ABD'de yapılan düğün merasimi şoke etti: Sinagogdaki kutlamaya tam 7000 kişi katıldı         
16:04
Enes Batur'un ölümden döndüğü kaza kamerada Enes Batur'un ölümden döndüğü kaza kamerada         
15:29
Alkol paylaşımı yaptığı için eleştirilen Somer Sivrioğlu'ndan sert cevap: Çocuklar çalışmamızı örnek alsın Alkol paylaşımı yaptığı için eleştirilen Somer Sivrioğlu'ndan sert cevap: Çocuklar çalışmamızı örnek alsın         
15:16
3 çocuk annesi kadının sır ölümü! Cebindeki 2 bin 600 TL ile banyoda asılı halde bulundu 3 çocuk annesi kadının sır ölümü! Cebindeki 2 bin 600 TL ile banyoda asılı halde bulundu         
14:50
Yaşlı kadına çarpan otomobilin sürücüsü kocası çıktı Yaşlı kadına çarpan otomobilin sürücüsü kocası çıktı         
14:38
Şenol Güneş'ten Yiğit Bulut'a olay gönderme: Ekonomiyi batırmış adam bana ekonomiden bahsediyor Şenol Güneş'ten Yiğit Bulut'a olay gönderme: Ekonomiyi batırmış adam bana ekonomiden bahsediyor         
14:37
Başvurmayan pişman olur! Torba yasadan indirimli emeklilik müjdesi Başvurmayan pişman olur! Torba yasadan indirimli emeklilik müjdesi         
13:52
"Sayılar düşmezse yeni yasaklar gelecek" diyen Bakan Koca, masadaki üç alternatifi sıraladı         
11:44
Milyonlar heyecanla bekliyor! Emekliye ocakta 405 liralık zam göründü Milyonlar heyecanla bekliyor! Emekliye ocakta 405 liralık zam göründü         
11:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2020 21:18:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika gündem: Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz.Saygılarımızla. - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei