Son dakika gündem: Kozan'daki orman yangını, söndürülmeye çalışılıyor - Son Dakika

ADANA'nın Kozan ilçesinde, son 1 ay içinde çok sayıda yangının çıktığı Kuyubeyi köyünde dün yeniden başlayan orman yangınını kontrol altına alıp, söndürmek için ekiplerin çalışmaları hala devam ediyor.

Kozan'ın Kuyubeli köyündeki ormanlık alanda, dün öğle saatlerinde 3 farklı noktada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yangın kısa sürede çevreye yayıldı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevlere, Adana Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 30 arazöz, 15 su tankeri, 6 helikopter ve 2 yangın söndürme uçağı ile müdahaleye başlandı. Bölge halkı da dar köy yollarında itfaiye araçlarının geçişinin rahatlaması için engel teşkil eden bazı ağaçları kesiyor. Çürüklü, Celiluşağı ve Çamlarca mahallelerine ek olarak 3 mahalle daha boşaltıldı. Jandarma ekipleri, yangının etkili olduğu alanlara giriş ve çıkışları kapattı. Poyraz nedeniyle ekiplerin müdahale etmekte zorlandığı yangında, alevlerin arasında kalan 12 evin yandığı bildirildi. Havanın kararması üzerine havadan müdahaleye ara verildi. Bugün hala kontrol altına alınamayan yangında 150 hektarın üzerinde ormanlık alanın zarar gördüğü bildirildi.