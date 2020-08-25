Son dakika gündem: Kozan'daki yangında 3'üncü gün; 800 ev tahliye edildi (2)
Son dakika haberi... BAKAN PAKDEMİRLİ: KONTROL ALTINA ALINDITarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Kuyubeyi köyünde 23 Ağustos günü öğle saatinde 3 farklı noktada çıkan ve 200 hektarın üzerinde ormanlık alanda zarara yol açan yangının kontrol altına alındığını ve soğutma...
BAKAN PAKDEMİRLİ: KONTROL ALTINA ALINDI
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Kuyubeyi köyünde 23 Ağustos günü öğle saatinde 3 farklı noktada çıkan ve 200 hektarın üzerinde ormanlık alanda zarara yol açan yangının kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının başladığını açıkladı. Yangına havadan ve karadan müdahale eden ekiplerin günlerce uyumadığını kaydeden Bakan Pakdemirli, çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkür etti. Yangında sabotaj ihtimali üzerinde durduklarını anlatan Pakdemirli, "Yangın çok parçalı alanda etkili. Alanın belki 4'te 1'inde yangın var, 4'te 3'ünde yok. Gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki yangını kontrol altına aldık. Ufak tefek tütmeler olabilir. Bu tarım arazilerini de orman arazilerini de kapsıyor. Ortalamanın üzerinde bir yangın. Türkiye'nin büyük yangınlarından biri değil. Kesin rakamlar çıkınca paylaşılacak. Şu ana kadar bu hesabı yapmadık. Amacımız ve önceliğimiz yangının söndürülmesiydi. Şükür, soğutma faaliyetlerine başlayabildik" dedi.Özellikle yaz aylarında ormanları kullananların daha dikkatli olması gerektiğini kaydeden Bakan Pakdemirli, bu yıl orman yangınlarının yüzde 30-40 oranında arttığını ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde yeni araç gereç, teçhizat ve personel alımları yaptıklarını dile getirdi.
Haber Yayın Tarihi: 25.08.2020 10:33
Kaynak: DHA
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