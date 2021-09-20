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Son dakika gündem: Kremlin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya ziyaretine hazırlık yapıldığını açıkladı - Son Dakika

Son dakika gündem: Kremlin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya ziyaretine hazırlık yapıldığını açıkladı

20.09.2021 13:57
Son dakika gündem: Kremlin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya ziyaretine hazırlık yapıldığını açıkladı, System.String[]

Gelen son dakika haberine göre Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya'ya ziyaret hazırlığının yapıldığını bildirdi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya'ya ziyaret hazırlığının yapıldığını bildirdi.

Peskov, gazetecilere, Erdoğan'ın Rusya'ya gerçekleştirmeyi planladığı ziyarete ilişkin açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın Rusya'ya yapacağı çalışma ziyareti ile ilgili hazırlık yapıldığını belirten Peskov, "İkili ilişkilerin başlamasından bu yana en kapsamlı gündem olacak. Bu ilişkiler çok yönlü ve devlet başkanlarının bu bağlamda her zaman konuşacak şeyleri var." dedi.

Peskov, iki liderin görüşmede Suriye ve diğer bölgesel sorunları da ele alacağını ifade etti.

Recep Tayyip Erdoğan, Dmitriy Peskov, Kremlin, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Kremlin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya ziyaretine hazırlık yapıldığını açıkladı - Son Dakika


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