Son dakika gündem: Kruger Ulusal Parkı'nda bir korucu manda saldırısında hayatını kaybetti - Son Dakika

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Afrika'nın en büyük milli parklarından biri olan Kruger Ulusal Parkı'nda bir korucu, Afrika mandası saldırısında yaşamını yitirdi.

Güney Afrika Ulusal Parklarından (SANPARKS) yapılan açıklamada, park korucusu Shando Mathebula'nın (36) bir devriye görevi sırasında manda saldırısına uğrayarak yaşamı yitirdiği belirtildi.

Açıklamada, Güney Afrika Polis Teşkilatının (SAPS) olaya ilişkin soruşturmasının devam ettiği, manda saldırısını tetikleyen nedenin ise belirsizliğini koruduğu bilgisi paylaşıldı.

Afrika mandası, aslan, leopar, fil ve gergedan ile birlikte kıtanın vahşi doğasının 5 büyük hayvanından biri kabul ediliyor.

SANPARKS yetkililerinden edinilen bilgiye göre, aynı zamanda park içinde kaçak avcılıkla mücadelede etkin görev alan K-9 Köpekleri Birimi'nde köpek yetiştiriciliği yapan Mathebula, 10 yıldır Kruger'de çalışıyordu.