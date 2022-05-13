Son dakika gündem: Kruger Ulusal Parkı'nda bir korucu manda saldırısında hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika gündem: Kruger Ulusal Parkı'nda bir korucu manda saldırısında hayatını kaybetti

13.05.2022 17:53
Son dakika gündem: Kruger Ulusal Parkı'nda bir korucu manda saldırısında hayatını kaybetti

Son dakika gündem haberi... Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Afrika'nın en büyük milli parklarından biri olan Kruger Ulusal Parkı'nda bir korucu, Afrika mandası saldırısında yaşamını yitirdi.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Afrika'nın en büyük milli parklarından biri olan Kruger Ulusal Parkı'nda bir korucu, Afrika mandası saldırısında yaşamını yitirdi.

Güney Afrika Ulusal Parklarından (SANPARKS) yapılan açıklamada, park korucusu Shando Mathebula'nın (36) bir devriye görevi sırasında manda saldırısına uğrayarak yaşamı yitirdiği belirtildi.

Açıklamada, Güney Afrika Polis Teşkilatının (SAPS) olaya ilişkin soruşturmasının devam ettiği, manda saldırısını tetikleyen nedenin ise belirsizliğini koruduğu bilgisi paylaşıldı.

Afrika mandası, aslan, leopar, fil ve gergedan ile birlikte kıtanın vahşi doğasının 5 büyük hayvanından biri kabul ediliyor.

SANPARKS yetkililerinden edinilen bilgiye göre, aynı zamanda park içinde kaçak avcılıkla mücadelede etkin görev alan K-9 Köpekleri Birimi'nde köpek yetiştiriciliği yapan Mathebula, 10 yıldır Kruger'de çalışıyordu.

YORUMLAR
500
Türk firmaları Afrika'nın en büyük madencilik buluşması Indaba'ya ilgi gösterdi Türk firmaları Afrika'nın en büyük madencilik buluşması Indaba'ya ilgi gösterdi Güney Afrika'da Kovid-19 vaka sayılarındaki artış dikkati çekiyor Güney Afrika'da Kovid-19 vaka sayılarındaki artış dikkati çekiyor

Güney Afrika, Afrika, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Kruger Ulusal Parkı'nda bir korucu manda saldırısında hayatını kaybetti - Son Dakika


Son Dakika
17:56 Alkol masasında itiraf etti! Arkadaşını 16 yıl önce boğarak öldürmüş
17:32 Öğrencisine cinsel içerikli fotoğraf yolladığı öne sürülen öğretmen sokak ortasında tekme tokat dayak yedi
17:31 Kayınpederini baklavayla zehirleyen damat mahkemede konuştu: Yaptığım çocukça bir şeydi
17:29 Ukrayna, Rus ordusunun kurduğu köprüyü havaya uçurdu! Donets nehrinin aşılması engellendi
17:26 İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, Ümit Özdağ'ın sığınmacılarla ilgili iddiasını yalanladı
17:25 Suriye'nin kuzeyine yapılan cezalandırma atışlarında 52 terörist etkisiz hale getirildi!
17:24 Jorge Jesus'un aklındaki isim belli oldu! Fenerbahçe, Samuel Lino için harekete geçti
17:22 Nijerya'da feci olay! Üniveriteli genç kız İslam'a hakaret ettiği iddia edilerek yakılarak öldürüldü
16:54 Donald Trump, Pensilvanya Bulvarı'ndaki ikonik otelini 100 milyon dolar kar ederek sattı
16:52 PSG ile sözleşmesi bitecek Mbappe'nin kafası karışık! İki İspanyol devi, Fransız yıldızı yakın markaja aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2022 18:09:34. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika gündem: Kruger Ulusal Parkı'nda bir korucu manda saldırısında hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement