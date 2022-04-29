Minik Asiye'ye pitbull saldırısında tahliye edilen 3 sanık tekrar tutuklandı - Son Dakika
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Minik Asiye'ye pitbull saldırısında tahliye edilen 3 sanık tekrar tutuklandı

29.04.2022 21:11

Gaziantep'te 4 yaşındaki Asiye Ateş'in 2 pitbull cinsi köpeğin saldırısı sonucu ağır yaralanmasına ilişkin açılan davada dün tahliye edilen 4 sanıktan 3'ü, yapılan itirazın kabul edilmesi üzerine tekrar tutuklandı.

Gaziantep'te 4 yaşındaki Asiye Ateş'in 2 pitbull cinsi köpeğin saldırısı sonucu ağır yaralanmasına ilişkin açılan davada dün tahliye edilen 4 sanıktan 3'ü, yapılan itirazın kabul edilmesi üzerine tekrar tutuklandı.

Gaziantep'te 4 yaşındaki Asiye Ateş'in iki pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğramasına ilişkin 27. Asliye Ceza Mahkemesinde dün üçüncü duruşma görülmüştü. Duruşmada tutuklu sanıklar Mustafa Elibol, Süheyla Kurçak, Zeliha Can ile Mustafa Yiğit'in tahliyesine karar verilmişti.

Sanıkların tahliye edilmesine ilişkin duruşma savcısı ve aile avukatı itiraz etti. Gaziantep 10. Ağır Ceza Mahkemesi yapılan itirazı bir üst mahkeme sıfatıyla inceledi.

Mahkeme heyeti, yaptığı incelemenin ardından tahliye edilen sanıklar Mustafa Elibol, Süheyla Kurçak ve Mustafa Yiğit'in tekrardan tutuklanmasına karar verdi. 3 sanık hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkartıldı.

Mahkeme sanık Zeliha Can yönünden ise itirazın reddine karar verdi.

(Muhammet Abdulkadir Esen - İHA)

Minik Asiye'ye pitbull saldırısında tahliye edilen 3 sanık tekrar tutuklandı
Minik Asiye'ye pitbull saldırısında tahliye edilen 3 sanık tekrar tutuklandı
Minik Asiye'ye pitbull saldırısında tahliye edilen 3 sanık tekrar tutuklandı
Minik Asiye'ye pitbull saldırısında tahliye edilen 3 sanık tekrar tutuklandı
Minik Asiye'ye pitbull saldırısında tahliye edilen 3 sanık tekrar tutuklandı
Minik Asiye'ye pitbull saldırısında tahliye edilen 3 sanık tekrar tutuklandı
Minik Asiye'ye pitbull saldırısında tahliye edilen 3 sanık tekrar tutuklandı
Minik Asiye'ye pitbull saldırısında tahliye edilen 3 sanık tekrar tutuklandı
Minik Asiye'ye pitbull saldırısında tahliye edilen 3 sanık tekrar tutuklandı

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Pitbull saldırısına uğrayan Minik Asiye'nin davasındaki 4 sanığa tahliye kararı Pitbull saldırısına uğrayan Minik Asiye'nin davasındaki 4 sanığa tahliye kararı Son dakika haberleri! Asiye'ye pitbull saldırısı ile ilgili davada tutuklu 4 sanık tahliye edildi Son dakika haberleri! Asiye'ye pitbull saldırısı ile ilgili davada tutuklu 4 sanık tahliye edildi

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Minik Asiye'ye pitbull saldırısında tahliye edilen 3 sanık tekrar tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Minik Asiye'ye pitbull saldırısında tahliye edilen 3 sanık tekrar tutuklandı - Son Dakika
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