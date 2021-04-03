Son dakika gündem: Küçük çocuk yerde bulduğu parayı polise teslim etti - Son Dakika

Son dakika gündem: Küçük çocuk yerde bulduğu parayı polise teslim etti
03.04.2021 01:49
Son dakika haberine göre Küçük çocuk yerde bulduğu parayı polise teslim etti Bitlis'in Ahlat ilçesinde ikamet eden 13 yaşındaki Yusuf Yasir Adıyaman, oyun oynarken bulduğu bir miktar parayı polise teslim etti.
Küçük çocuk yerde bulduğu parayı polise teslim etti
BİTLİS - Bitlis'in Ahlat ilçesinde ikamet eden 13 yaşındaki Yusuf Yasir Adıyaman, oyun oynarken bulduğu bir miktar parayı polise teslim etti.
İlçenin Selçuklu Çarşısı'nda arkadaşlarıyla oyun oynayan 13 yaşındaki Yusuf Yasir Adıyaman, yerde para olduğunu fark etti. Topladığı paraları İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek teslim eden küçük Yusuf Yasir, duyarlı davranışından dolayı takdir edildi.
Bulduğu parayı polise teslim eden Yusuf Yasir Adıyaman, "Arkadaşlarımızla top oynuyorduk. Yerde bir miktar para olduğunu gördüm. Bulduğum parayı polise teslim ettim. Sahibinin bulunmasını istiyorum" dedi.
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