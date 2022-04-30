Son dakika haberi! KÜÇÜKÇEKMECE'DE 14 KİŞİNİN YARALANDIĞI ZİNCİRLEME KAZA KAMERADA - Son Dakika
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Son dakika haberi! KÜÇÜKÇEKMECE'DE 14 KİŞİNİN YARALANDIĞI ZİNCİRLEME KAZA KAMERADA

30.04.2022 15:45

Son dakika gündem haberine göre KÜÇÜKÇEKMECE'DE 14 KİŞİNİN YARALANDIĞI ZİNCİRLEME KAZA KAMERADASerdar ALTINTEPE / İSTANBUL, (DHA)- KÜÇÜKÇEKMECE'de kırmızı ışıkta duran araçlara arkadan gelen İETT otobüsü çarptı.

KÜÇÜKÇEKMECE'DE 14 KİŞİNİN YARALANDIĞI ZİNCİRLEME KAZA KAMERADA

Serdar ALTINTEPE/ İSTANBUL, (DHA)- KÜÇÜKÇEKMECE'de kırmızı ışıkta duran araçlara arkadan gelen İETT otobüsü çarptı. Havalimanı servis otobüsünün de karıştığı zincirleme kazada 14 kişi yaralandı. Kaza anı, havalimanı servis otobüsünün ön ve arka kısmında bulunan kamera tarafından kaydedildi.

Kaza dün saat 11.00 sıralarında Küçükçekmece İkitelli Caddesi İkitelli İETT garajı önünde meydana geldi. İddiaya göre kırmızı ışık yandığı için yavaşlayan 34 VH 9127 plakalı kamyonet ve 34 BVC 837 plakalı havalimanı yolcu servis otobüsüne arkadan gelen şoför Osman Güvenç'in kullandığı 34 TP 7930 plakalı İETT otobüsü çarptı. İETT otobüsü ile refüj arasında kalan 34 SN 9727 plakalı hafif ticari araç da zincirleme kazaya karıştı. Zincirleme kazada İETT otobüsünde şoför Osman Güvenç dahil 13 kişi, havalimanı yolcu servis otobüsünde de 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi, polis ve itfaiye sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Daha sonra ambulanslara alınan yaralılar tedavileri için çevre hastanelere kaldırıldı. Kaza anı, havalimanı servis otobüsünün ön ve arka kısmında bulunan kamera tarafından kaydedildi. Görüntülerde sol şeritte giden havalimanı servis otobüsüne, kırmızı ışıkta yavaşladığı sırada arkasından hızını kesmeden gelen İETT otobüsü çarpıyor.

Son dakika haberi! KÜÇÜKÇEKMECE'DE 14 KİŞİNİN YARALANDIĞI ZİNCİRLEME KAZA KAMERADA
Son dakika haberi! KÜÇÜKÇEKMECE'DE 14 KİŞİNİN YARALANDIĞI ZİNCİRLEME KAZA KAMERADA
Son dakika haberi! KÜÇÜKÇEKMECE'DE 14 KİŞİNİN YARALANDIĞI ZİNCİRLEME KAZA KAMERADA
Son dakika haberi! KÜÇÜKÇEKMECE'DE 14 KİŞİNİN YARALANDIĞI ZİNCİRLEME KAZA KAMERADA

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Küçükçekmece'de İETT otobüsü zincirleme kazaya karıştı: 14 yaralı Küçükçekmece'de İETT otobüsü zincirleme kazaya karıştı: 14 yaralı Son dakika haberi! Küçükçekmece'de İETT otobüsü zincirleme kazaya karıştı: 14 yaralı Son dakika haberi! Küçükçekmece'de İETT otobüsü zincirleme kazaya karıştı: 14 yaralı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! KÜÇÜKÇEKMECE'DE 14 KİŞİNİN YARALANDIĞI ZİNCİRLEME KAZA KAMERADA - Son Dakika


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