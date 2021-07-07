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Son dakika haberi | Küçükçekmece'de silahlı saldırıya uğrayan avukat duruşma sonrası konuştu - Son Dakika

Son dakika haberi | Küçükçekmece'de silahlı saldırıya uğrayan avukat duruşma sonrası konuştu

07.07.2021 19:38

Son dakika haberine göre KÜÇÜKÇEKMECE'de 7 ay önce müvekkillerinin arazisi üzerine kaçak dükkan inşa eden Cafer Özbilmez tarafından silahlı saldırıya uğrayarak 6 yerinden vurulan avukat Yıldırım Çavuşovalı, "Sanık arkamı döner dönmez bir şarjör mermi ile ateş etti.

KÜÇÜKÇEKMECE'de 7 ay önce müvekkillerinin arazisi üzerine kaçak dükkan inşa eden Cafer Özbilmez tarafından silahlı saldırıya uğrayarak 6 yerinden vurulan avukat Yıldırım Çavuşovalı, "Sanık arkamı döner dönmez bir şarjör mermi ile ateş etti. Yere düştüm, önüme döndüm, bu esnada sanık ateş etmeye devam ediyordu. Kendimi korumaya çalışırken elimden ve karnımdan da yaralandım" dedi. Firari sanık Cafer Özbilmez hakkında tutuklamaya yönelik çıkartılan yakalama emrinin devamına karar verilerek duruşma ertelendi.

Bakırköy 24. Ağır Ceza mahkemesinde görülen duruşmaya müşteki Yıldırım Çavuşovalı ve taraf avukatları katılırken firari sanık Cafer Özbilmez duruşma salonunda bulunmadı.

"BİR ŞARJÖR MERMİ İLE ATEŞ ETTİ"

Müşteki Yıldırım Çavuşovalı duruşmadaki ifadesinde, "Müvekkillerim tarafından sanık aleyhine 2005 yılında açılmış meni müdahale ve ecri misil davasına 2010 yılında dahil oldum. 2015 yılında dava lehimize kesinleşti. Sanık tarafından müvekkillerin arazisine kaçak olarak yapılmış dükkanlar vardı. Bu dükkanlardan beşinci dükkan ile ilgili icra dairesinden ölçüm yapılması için randevu alındı. Ölçüm tarihinden önce sanığın avukatı beni telefonla aradı. Sanık ile görüştüğünü, herhangi bir sorun olmayacağını, polis olmadan gelebileceğimi söyledi. Müvekkilinin rencide olmasını istemediğinden ben de anlayışla karşıladım. Müvekkillerim ve stajyerim ile birlikte olay yerine gittik. Sanığın sinirli bir halde olduğunu gördüm sanığın avukatını aradım hemen geleceğini söyledi. Sanık gelir gelmez görevli memura ölçümü doğru yapması için çıkıştı, ortam gerildi. Bir ara arkamı döner dönmez bir şarjör mermi ile ateş edildi. Aramızda 30, 40 cm mesafe vardı, hatta sanığın silahını ateşlemesi nedeniyle bana yakın bir yerde bulunan işçi bir çocukta yaralandı. Yere düştüm, önüme döndüm, bu esnada sanık ateş etmeye devam ediyordu. Kendimi korumaya çalışırken elimden ve karnımdan da yaralandım. Bu esnada ben de ruhsatlı olan silahıma davrandım ama sanık avukatı ile birlikte kaçtı" dedi. "TOPLAMDA VÜCUDUMDA 6 MERMİ GİRİŞİ OLDU" Olay nedeniyle bağırsağını bir metre kısaldığını söyleyen Yıldırım Çavuşovalı, "Bel bölgemden iki yerden yaralandım, kalçamdan da bir mermi girişi oldu. Bir mermi de kalça alt bölgesinden girdi, halen sinir hasarı olduğundan topallıyorum. Bir mermi de halen bacağımdadır, toplamda vücudumda 6 mermi girişi oldu. Soruşturma aşamasında sanıktan ziyade avukatından da şikayetçi oldum. Dosya bu davanın dosyasıyla birleşti ancak iddianamede bununla alakalı bir değerlendirme yapılmadı" diye konuştu. "MÜŞTEKİ YERE DÜŞTÜKTEN SONRA 2 EL DAHA ATEŞ ETTİ"Olay yerinde bulunan müşteki Yıldırım Çavuşovalı'nın stajyeri tanık olarak dinlendi. Tanık Şenol Furkan Tomaç, "Ben müşteki Yıldırım Çavuşovalı'nın stajyeriyim. Olay günü ölçüm yapılması için gittik. Sanık 1.55 metre boylarında birisiydi müşteki ona göre daha uzundur. Sanık hemen yan tarafımdaydı, belindeki tabancayı çıkardı ve müştekiye doğru 7 el ateş etti. Müşteki yere düştü, daha sonra yüzünü dönmüşken de iki el ateş etti. Ben sanık ile müştekinin hemen arasındaydım, sanığın ilk silahını ateşlemesi sırasında müşteki ile arasında mesafe 20 santimetreydi. En son mermisi bittiği için tabancanın kırma kolu geride kalmıştı. Sanık daha sonra olay yerinden avukatı ile birlikte kaçtı." şeklinde konuştu.Mahkeme heyeti müştekiyi rapor düzenlenmesi için Adli Tıp Kurumuna sevk ederken, sanık hakkında tutuklamaya yönelik çıkartılan yakalama emrinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

"BU OLAY ADALETE YAPILMIŞ BİR SALDIRIDIR"Duruşma sonrasında gazetecilere açıklamalarda bulunan Yıldırım Çavuşovalı, "13 Ocak günü görevimin başında iken arkamdan altı kurşunla ağır ölüm tehlikesi altında yaralandım. Bu saldırı basit bir saldırı değildir. Biz avukatlar yargının kurucu unsuru, bağımsız savunmayı temsil etmekteyiz. Biz avukatlar vatandaşın hakkını hukukunu, kendi canımızdan bile önce bilip görevimizi büyük bir fedakarlık ifa etmek üzere var olmuş bir meslek grubuyuz. Bu olay avukatlık mesleğine, yargı mesleğine, adalete yapılmış bir saldırıdır. Yani sen davayı kazansan bile yargı seni haklı görse bile zorbalıkla öldürmekle yargının, adaletin tecellisini engellemeye yönelik çok vahim bir saldırıdır. Bu sebeple failin en yakın zamanda yakalanmasını umuyor adaletin yerine gelmesi için sonuna kadar mücadele edeceğimizi bütün Türkiye'ye buradan haykırıyoruz" dedi.

İDDİANAMEDEN Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede avukat Yıldırım Çavuşovalı(40)'nın 13 Ocak 2021 tarihinde mahkeme kararını uygulamak üzere olay yerine geldiği, şüpheli Cafer Özbilmez'in ise müşteki olan Yıldırım Çavuşovalı'ya görevini yaptırmamak için girişimlerde bulunduğu, uzun süre tartıştığı ve sonrasında bu görevini yaptığı için Çavuşovalı'ya 4 el ateş ettiği anlatıldı.İddianamenin devamında uzmanlık raporunda müştekinin ateşli silahla yaralandığı hususunun desteklendiği, müştekinin pantolonunda 6 adet delik tespit edildiği ve bunların ateşli silahla meydana geldiğinin ifade edildiği belirtilerek doktor raporunda hayati tehlike geçirecek şekilde yaralandığının anlaşıldığı ifade edildi.

İddianamede şüpheli Cafer Özbilmez'in "Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis istemiyle yargılanması talep edildi.


Son dakika haberi | Küçükçekmece'de silahlı saldırıya uğrayan avukat duruşma sonrası konuştu
Son dakika haberi | Küçükçekmece'de silahlı saldırıya uğrayan avukat duruşma sonrası konuştu
Son dakika haberi | Küçükçekmece'de silahlı saldırıya uğrayan avukat duruşma sonrası konuştu
Son dakika haberi | Küçükçekmece'de silahlı saldırıya uğrayan avukat duruşma sonrası konuştu
Son dakika haberi | Küçükçekmece'de silahlı saldırıya uğrayan avukat duruşma sonrası konuştu
Son dakika haberi | Küçükçekmece'de silahlı saldırıya uğrayan avukat duruşma sonrası konuştu
Son dakika haberi | Küçükçekmece'de silahlı saldırıya uğrayan avukat duruşma sonrası konuştu

Küçükçekmece, Saldırı, Polis, İcra, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Küçükçekmece'de silahlı saldırıya uğrayan avukat duruşma sonrası konuştu - Son Dakika


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