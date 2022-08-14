Son dakika gündem: Kudüs'te İsraillileri taşıyan otobüse ateş açılması sonucu 7 kişi yaralandı - Son Dakika
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Son dakika gündem: Kudüs'te İsraillileri taşıyan otobüse ateş açılması sonucu 7 kişi yaralandı

14.08.2022 02:31
Son dakika gündem: Kudüs'te İsraillileri taşıyan otobüse ateş açılması sonucu 7 kişi yaralandı

Son dakika haberleri... Kudüs'te İsraillileri taşıyan bir otobüse ateş açılması sonucu 7 kişinin yaralandığı bildirildi.

Kudüs'te İsraillileri taşıyan bir otobüse ateş açılması sonucu 7 kişinin yaralandığı bildirildi.

İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamada, kısa süre önce Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde Mescid-i Aksa yakınında bir otobüse ateş açılması sonucu yaralanmalar yaşandığı belirtildi.

Yaralı sayısına ilişkin bilgi verilmeyen açıklamada, olayın ardından bölgenin kapatıldığı ve saldırının sorumlularının arandığı ifade edildi.

Öte yandan İsrail acil yardım kuruluşu Kızıl Davud Yıldızı'ndan yapılan açıklamada, otobüs saldırısında 2'si ağır 7 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Kudüs'te İsraillileri taşıyan otobüse ateş açılması sonucu 7 kişi yaralandı - Son Dakika

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