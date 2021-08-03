Son dakika gündem: Kukla küçük Amal Selçuk'ta çocuklarla yürüyecek - Son Dakika

Suriyeli mülteci çocukların yaşadığı zorlukların dünya gündemine taşınması amacıyla tasarlanan 3,5 metre uzunluğundaki kukla Küçük Amal, 4 Ağustos'ta Selçuk'a geliyor.

Dünyanın en büyük sorunlarından biri olan göç olgusuna dikkat çekmek için 8 bin km yol kat edecek küçük Amal, Gaziantep'ten başlayan yürüyüşünün bin 500. kilometresinde Selçuk'ta olacak. Küçük Amal, Balconnection inisiyatifi ev sahipliğinde Selçuk Belediyesi katkılarıyla ilham veren kentin çocuklarıyla ve müzisyenleriyle bir araya gelecek.

Sığınmacı bir çocuğun yaşadığı sıkıntılara dikkat etmek için Gaziantep'ten yolculuğuna başlayan küçük Amal, Selçuk'ta çocuklarla bir mola verecek.

The Walk Projesi kapsamında Selçuk Belediyesi iş birliği ile gerçekleşecek etkinlikte saat 19.45'ten İsabey Mahallesi Kreş ve Gündüz Bakımevi önünden itibaren Küçük Amal çocuklarla birlikte olacak.

Prof. Dr. İsmail Aka Kütüphanesi ve Sosyal Etkinlik Merkezi ritim grubu öğrencilerinden oluşan REFES Ritim Grubu, ayrıca Kerim Akgüneş, Kamber Karameşe, Burhan Aslan, Üstün Üstündağ, Tayfun Şeliman'dan oluşan ekibe Erden Dereli, Görkem Çırak, Elif Buran, Azra Günlemeç, Ahmet Başaran ve Alina Yıldız'ın katkılarıyla bir gezici müzik gösterisi ekibi ile "Araf" gösterisi öncesinde de Cafe Carpouza bahçesinde bir dinleti gerçekleştirilecek.

Küçük Amal'ın yürüyüşü kapsamında daha önce Prof. Dr. İsmail Aka Kütüphanesi ve Sosyal Etkinlik Merkezinde 7/12 yas aralığındaki çocuklar için drama atölyeleri düzenlenmişti. Selçuklu çocuklarla drama atölyesinde Dorothy Heatcote'un "Drama, Yaşama Meydan Okumadır" sözünden yola çıkılarak küçük Amal'ın hikayesi şefkatle, özenle, çocuksu oyunlarla, hayallerle, resimlerle, mektuplarla, sözcüklerle kendi yaşantılarından yola çıkarak yeniden kurgulandı. - İZMİR