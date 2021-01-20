Son dakika gündem: Kula Devlet Hastanesinde yangın tatbikatı gerçekleştirildi - Son Dakika

Kula Devlet Hastanesinde yangın tatbikatı yapıldı.

Tatbikat öncesi personele, hastanede olası bir yangında yapılması gerekenler hakkında bilgilendirme yapıldı.

Daha sonra senaryo gereği alarm verilerek, hastalar güvenli alana tahliye edildi.

Yangına müdahale ve hastaların itfaiye araçlarının merdivenleriyle pencereden kurtarılması ise gerçeğini aratmadı.

Kula Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Cansu Sarıgül tatbikat sonrasında yaptığı açıklamada, yangınların her an gerçekleşebileceğini belirterek, "Bizler bu gibi afet durumlarına hazır olmak zorundayız. Bu amaç doğrultusunda Manisa Büyükşehir Belediyesinin desteği ile tatbikatımızı gerçekleştirdik. Rabbim personelimizi ve vatandaşlarımızı korusun." dedi.