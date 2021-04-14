Son dakika gündem: Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yavuz: "Türkiye, mazlumların yardım çağrılarına kulak tıkamıyor" - Son Dakika

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, mazlumların yardım çağrılarına Türkiye'nin hiçbir zaman kulak tıkamadığını ve görmezden gelmediğini, her fırsatta devlet eliyle ihtiyaç sahiplerine yetiştiklerini belirtti.

Yavuz, Hayrat İnsani Yardım Derneği Ankara Temsilciliği tarafından Keçiören'de düzenlenen, yardım malzemesi taşıyan 10 tırın Suriye'ye gönderilmesi törenine katıldı.

Milyonlarca mazlum ve masum insanın yardım taleplerinin, Türkiye tarafından karşılandığını kaydeden Yavuz, dün olduğu gibi bugün de her şeye rağmen mazlumların yanında olmaya devam edeceklerini bildirdi.

Hz. Muhammed'in "Veren el, alan elden üstündür." hadisini hatırlatan Yavuz, "Türkiye, mazlumların yardım çağrılarına kulak tıkamıyor. Gönül coğrafyamızdan bize yapılan çağrılara hiçbir zaman kulak tıkamadık, görmezden gelmedik. Hiçbir zaman din, dil, ırk, mezhep ayrımı yapmadık. Tek derdimiz 'hayırlı el' olmaktı. Her fırsatta devletimiz eliyle ihtiyaç sahiplerine yetiştik. Yetişemediğimiz noktalarda ise hayrı kendine amaç edinmiş derneklerimiz, vakıflarımız aracılığıyla yanlarında olduk." ifadelerini kullandı.

Gıda malzemesi ve patates bulunan 10 tır gönderildi

Hayrat Vakfı Ankara Şube Başkanı Said Yavuz ise mazlumlara sahip çıkmanın ve yardım eli uzatmanın önemine dikkati çekerek ihtiyaç sahiplerine yönelik sadece gıda yardımı değil eğitim ve kalkınma alanında da çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Programda ayrıca Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu Üyesi Ahmet Gündoğdu ile Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok da birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından yapılan dua ile içinde gıda malzemesi ve patates bulunan 10 tır, Suriye'nin İdlib, Cerablus, Tel Abyad ve Rasulayn bölgelerine uğurlandı.

Törene Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut, Sivil Havacılık Genel Müdür Vekili Kemal Yüksek, Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Fatih Ünal da katıldı.