Son dakika gündem: Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Kovid-19 geçiren Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ı ziyaret etti - Son Dakika

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) geçiren Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Ersoy, geçmiş olsun dileklerini ilettiği Erbaş'a, sıhhat ve afiyet diledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Erbaş da Ersoy'a teşekkür etti.