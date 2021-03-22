Son dakika gündem: Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, TÜRKSOY'u ziyaret etti (1) - Son Dakika

ANKARA - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, TÜRKSOY'u ziyaret etti. (1)

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov'un salona gelişi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov'un nevruz ateşi yakması, çekiç ile örs dövmesi

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