Son dakika gündem: Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, TÜRKSOY'u ziyaret etti (1) - Son Dakika

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy 'un karşılanması
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov'un nevruz ateşi yakması, çekiç ile örs dövmesi
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov'un salona gelişi
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TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov'un konuşması
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un konuşması
ANKARA - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, TÜRKSOY'u ziyaret etti. (1)
Kaynak: AA
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