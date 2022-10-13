TUTUKLANDI
İzmir'de, 'Şila' isimli köpeği kulübesine yanıcı madde dökerek yaktığı iddiasıyla Ö.F.B., gözaltına alındı. Polisteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Ö.F.B., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: DHA
İzmir, Güncel, Son Dakika
Son Dakika › Güncel › Son dakika gündem: Kulübesindeki 'Şila' yakılarak öldürüldü (2) - Son Dakika
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