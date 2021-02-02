Kundakladıkları dükkanın sahibini telefonla arayıp yangını izlettirdiler - Son Dakika

Kundakladıkları dükkanın sahibini telefonla arayıp yangını izlettirdiler

02.02.2021 03:29

Ankara'da husumetlisinin dükkanın ateşe veren kişiler, dükkanı yakarken iş yeri sahibini görüntülü arayarak yangını izletti.

Gece yarısı Yenimahalle ilçesi Demetevler Mahallesinde boya ve yapı malzemeleri satan Metin O.'nun iş yeri, iddiaya göre husumetli olduğu kişiler tarafından kundaklandı.

BİNADAKİLER İTFAİYEYİ ARADI

Yangının çıktığı iş yerinin bulunduğu binada oturanlar alevleri fark edince itfaiyeye haber verdi. Binada oturanları endişelendiren yangında bazı dairelerde oturan vatandaşlar, önlem amaçlı dışarıya çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye erleri, yangını binadaki dairelere sıçramadan kısa sürede söndürdü. Alevlere teslim olan dükkan ise kullanılamaz hale geldi.

DÜKKANI YAKARKEN GÖRÜNTÜLÜ ARADILAR

Bu arada boya ve yapı malzeme satışı yapılan dükkanı ateşe veren şüphelilerin, iş yeri sahibi Metin O.'yu telefonla görüntülü arayarak yangını izlettirdiği öğrenildi. Olayla ilgili araştırma yapan polis, şüphelilerin olay yerinden otomobille kaçtığını belirledi.

DAHA ÖNCE DE KURŞUNLANMIŞ

Ayrıca aynı iş yerinin daha önce de kurşunladığı ortaya çıktı. Polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kundakladıkları dükkanın sahibini telefonla arayıp yangını izlettirdiler

Demetevler Mahallesi, İtfaiye, Polis, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Kundakladıkları dükkanın sahibini telefonla arayıp yangını izlettirdiler - Son Dakika


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